Про деталі розповіли у Brave1.

Що відомо про технологію десантування НРК з дронів

Системи, де один дрон доставляє іншого у зону виконання завдання, називають "marsupials", тобто "сумчасті". Над подібними рішеннями у США працювали понад 30 років, але так і не довели їх до бойового використання.

Наразі це унікальна для України тактика застосування, яку освоїли лише декілька підрозділів.

Alter Ego розробили власний спеціалізований НРК "Десантник" та рішення для точного скиду з бомбера. Весь процес від ідеї до бойового застосування зайняв 10 днів,

– розповіли у Brave1.

На рахунку у "Десантника" вже є підтверджені ураження, зокрема, укриття та особовий склад ворога.

Унікальна технологія десантування НРК з дронів: дивіться відео

Нагадаємо, що днями Сили оборони уже розповідали про інноваційний підхід до використання наземних роботизованих комплексів під час наступальної операції "Вівальді". Третій армійський корпус вперше в історії десантував НРК у тил росіян. Нову тактику військові назвали "Грифон".