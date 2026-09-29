Про деталі розповіли у Brave1.
Що відомо про технологію десантування НРК з дронів
Системи, де один дрон доставляє іншого у зону виконання завдання, називають "marsupials", тобто "сумчасті". Над подібними рішеннями у США працювали понад 30 років, але так і не довели їх до бойового використання.
Наразі це унікальна для України тактика застосування, яку освоїли лише декілька підрозділів.
Alter Ego розробили власний спеціалізований НРК "Десантник" та рішення для точного скиду з бомбера. Весь процес від ідеї до бойового застосування зайняв 10 днів,
– розповіли у Brave1.
На рахунку у "Десантника" вже є підтверджені ураження, зокрема, укриття та особовий склад ворога.
Унікальна технологія десантування НРК з дронів: дивіться відео
Нагадаємо, що днями Сили оборони уже розповідали про інноваційний підхід до використання наземних роботизованих комплексів під час наступальної операції "Вівальді". Третій армійський корпус вперше в історії десантував НРК у тил росіян. Нову тактику військові назвали "Грифон".