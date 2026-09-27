Нову тактику назвали "Грифон". Про це розповіли у підрозділі, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про десантування НРК?

Бійці підрозділу ударних НРК "NC13" Третього армійського корпусу розробили, спланували та реалізували нову тактику застосування ударних наземних роботизованих комплексів. Військові десантують НРК-камікадзе за допомогою важких бомберів у глибокий тил противника. Метою таких дій є ураження ключових обʼєктів та деморалізація окупантів.

Тактика отримала назву "Грифон" на честь бійця підрозділу з відповідним позивним, який зник безвісти під час виконання бойового завдання у 2023 році на підступах до Андріївки.

Для військових ця назва є символом пам’яті про нього та всіх побратимів, які не повернулися з бойових завдань, а також продовженням їхнього бойового шляху в новому технологічному вимірі,

– зазначили у Третьому армійському корпусі.

У підрозділі розповіли, що вони перетворили нову тактику у системний підхід. Військові "Трійки" вже провели серію успішних диверсійних операцій. Бійці підкреслили, що це перші підтверджені у світі випадки бойового десантування НРК у тил ворога.

Операції проводили бійці підрозділу "NC13" та Батальйон безпілотних систем Третьої штурмової бригади. НРК діяли у глибокому тилу противника – до 15 – 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Наземні дрони виконували завдання, що дозволило не залучати особовий склад у найбільш ризикованих ділянках.

Дистанція була така, що командир (ворожого підрозділу – 24 Канал) не вірив, що це наша машинка могла бути. Він казав: "Я швидше повірю, що це наші приїхали й вас влупили,

– розповів про результати операції командир підрозділу ударних НРК "NC13" Микола Зінкевич.

Він назвав дії підрозділу історичним моментом і заявив, що ця тактика вже змінила уявлення про застосування НРК і стала точкою неповернення у їх бойовому використанні.

"Трійка" десантувала НРК-камікадзе у тил ворога: дивіться відео

Зазначимо, що Третій армійський корпус повідомив, що їм вдалось створити нову схему застосування НРК та масштабувати її від рівня відділення до корпусу. Головна мета впровадження цих технологій – заміна піхоти роботами на найбільш небезпечних ділянках.

Нагадаємо, що у підрозділі розповідали, що другий сезон наступальної операції "Вівальді" розпочався з історичного кроку – десантування НРК. За їхніми словами, такий підхід забезпечив ефект раптовості та дозволив швидко просунутися вперед, паралельно ізолювавши поле бою від російських резервів.