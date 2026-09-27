Новую тактику назвали "Грифон". Об этом сообщили в подразделении, передает 24 Канал.

Что известно о десантировании НРК?

Бойцы подразделения ударных НРК "NC13" Третьего армейского корпуса разработали, спланировали и реализовали новую тактику применения ударных наземных роботизированных комплексов. Военные десантируют НРК-камикадзе с помощью тяжелых бомбардировщиков в глубокий тыл противника. Целью таких действий является поражение ключевых объектов и деморализация оккупантов.

Тактика получила название "Грифон" в честь бойца подразделения с соответствующим позывным, который пропал без вести во время выполнения боевого задания в 2023 году на подступах к Андреевке.

Для военных это название является символом памяти о нем и всех собратьях, не вернувшихся с боевых заданий, а также продолжением их боевого пути в новом технологическом измерении,

– отметили в Третьем армейском корпусе.

В подразделении рассказали, что они превратили новую тактику в системный подход. Военные "Тройки" уже провели серию успешных диверсионных операций. Бойцы подчеркнули, что это первые подтвержденные в мире случаи боевого десантирования НРК в тыл врага.

Операции проводили бойцы подразделения "NC13" и батальон беспилотных систем Третьей штурмовой бригады. НРК действовали в глубоком тылу противника – на расстоянии до 15–20 километров от линии боевого соприкосновения. Наземные дроны выполняли задачи, что позволило не задействовать личный состав в наиболее рискованных участках.

Расстояние было таким, что командир (вражеского подразделения – 24 Канал) не верил, что это могла быть наша машина. Он говорил: "Я скорее поверю, что это наши приехали и вас влупили",

– рассказал о результатах операции командир подразделения ударных НРК "NC13" Николай Зинкевич.

Он назвал действия подразделения историческим моментом и заявил, что эта тактика уже изменила представления о применении НРК и стала точкой невозврата в их боевом использовании.

"Тройка" высадила НРК-камикадзе в тыл врага: смотрите видео

Отметим, что Третий армейский корпус сообщил, что им удалось разработать новую схему применения НРК и масштабировать ее от уровня отделения до корпуса. Главная цель внедрения этих технологий – замена пехоты роботами на наиболее опасных участках.

Напомним, что в подразделении рассказывали, что второй сезон наступательной операции "Вивальди" начался с исторического шага – десантирования НРК. По их словам, такой подход обеспечил эффект внезапности и позволил быстро продвинуться вперед, параллельно изолировав поле боя от российских резервов.