Подробностями успешного продвижения поделились бойцы Третьего армейского корпуса. По их словам, второй этап наступательной операции "Вивальди" начался с исторического шага – высадки НРК.

Новые подробности операции

После работы беспилотников украинские воины не стали идти на атаку "в лоб". Вместо этого они осуществили обходной маневр с севера на юг, используя естественный рельеф – овраги и балки. Такой подход обеспечил эффект внезапности и позволил быстро продвинуться вперед, параллельно изолировав поле боя от российских резервов.

Войны выигрывает пехота, но мы бережем свою пехоту, поэтому к врагу сначала идут роботы,

– пояснили военные.

В результате с начала операции бойцы вернули под контроль Украины более 125 квадратных километров ее территории. А потери противника за два етапа составляют более трех тысяч оккупантов.

К тому же системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ослепили российские дроны. Благодаря этому враг не узнал о планах защитников.

Военные отмечают, что корпус действовал слаженно, поэтому благодаря их усилиям россияне не смогли перебросить значительные силы на Купянское направление.

Подробности второго этапа операции "Вивальди": смотрите видео

Что предшествовало

Напомним, ранее мы писали, что во время первого этапа этой операции Силы обороны освободили десятки километров территории в Донецкой области. Тогда украинским защитникам удалось полностью ослепить российскую разведку, уничтожив вражеские дроны и перерезав логистические пути оккупантов.

Так украинская армия сорвала масштабный план Кремля по окружению городов-крепостей на востоке Украины. Как отмечал Андрей Билецкий, северная группировка российских войск была фактически разгромлена.

В целом операция "Вивальди" рассчитана на четыре этапа. Ожидается, что каждый из них принесет новые результаты на фронте.