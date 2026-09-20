Деталями успішного просування поділилися бійці Третього армійського корпусу. За їхніми словами, другий сезон наступальної операції "Вівальді" розпочався з історичного кроку – десантування НРК.

Нові деталі операції

Після роботи безпілотників українські воїни не стали йти в атаку "в лоб". Натомість вони здійснили обхідний маневр із півночі на південь, використовуючи природний рельєф – яри та балки. Такий підхід забезпечив ефект раптовості та дозволив швидко просунутися вперед, паралельно ізолювавши поле бою від російських резервів.

Війни виграє піхота, але ми бережемо свою піхоту, тому до ворога спочатку йдуть роботи,

– пояснили військові.

Відтак із початку операції бійці повернули під контроль України понад 125 квадратних кілометрів її територій. А втрати противника за два етапи становлять понад три тисячі окупантів.

До того ж системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби засліпили російські дрони. Завдяки цьому ворог не дізнався про задуми оборонців.

Військові кажуть, що корпус діяв злагоджено, тож завдяки їхнім зусиллям росіяни не змогли перекинути значні сили на Куп'янський напрямок.

Деталі другого етапу операції "Вівальді": дивіться відео

Що передувало

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час першого етапу цієї операції Сили оборони звільнили десятки кілометрів території на Донеччині. Тоді українським захисникам вдалося повністю засліпити російську розвідку, знищивши ворожі дрони та перерізавши логістичні шляхи окупантів.

Так українська армія зірвала масштабний план Кремля щодо оточення міст-фортець на сході України. Як зазначав Андрій Білецький, північне угруповання російських військ було фактично розгромлене.

Загалом операція "Вівальді" розрахована на чотири етапи. Очікується, що кожен з них має принести нові результати на фронті.