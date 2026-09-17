Деталі маневрів розкрив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький в етері телемарафону. За його словами, головна мета наступу полягає не лише у звільненні територій, а й у виході на вигідні стратегічні рубежі для подальшої оборони Донецької та Луганської областей.

Розгром російських "північних кліщів"

Як розповів Білецький, задум російського командування полягав в оточенні українських міст-фортець з двох боків. Окупанти планували охопити їх з півдня через Добропілля та з півночі через Святогірськ, щоб зімкнути кільце в районі населеного пункту Барвінкове.

Проте Сили оборони зірвали цей сценарій. Південне просування ворога зупинили ще торік, а північних угруповань нині там вже фактично не існує.

Північна ж клешня фактично розгромлена і знищена. Для нас критично важливо, щоб вони не мали спроможностей відновити цей наступ не тут, не на полі бою, не піхотою, умовно кажучи, а через паралізацію логістики, паралізацію тилових спроможностей, щоб не давати можливості росіянам відновити цей наступ,

– підкреслив бригадний генерал.

Проблема з піхотою та мобілізація в Росії

Оцінюючи сили противника, Білецький визнав, що ситуація з живою силою у росіян "точно краща, ніж у нас". Водночас окупанти відчувають дефіцит піхоти вже близько року.

Можлива нова хвиля мобілізації в Росії радикально не змінить ситуації на фронті. За словами командира, більша кількість піхоти означатиме більші втрати окупаційної армії.

Тому, якщо вистоїмо, я думаю, що російська мобілізація можливо для нас позитивна. Швидше наступлять ті процеси внутрішнього розвалу Росії, які зараз, деякі моменти очевидно вже є, але вони ще недостатні,

– вважає командир Третього армійського корпусу.

Що відомо про успіхи ЗСУ

Нагадаємо, під час першого етапу операції "Вівальді" українські захисники звільнили близько 75 квадратних кілометрів території. Сили оборони зачистили від ворога Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та повернули контроль над селом Середнє.

Контрнаступ дозволив відкинути противника та зняти загрозу просування ворога до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Як анонсував Білецький, операція має чотири етапи, тому більше результатів ще попереду.