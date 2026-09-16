Про це 24 Каналу розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець. За його словами, це вже не вперше, коли про наступальні дії ЗСУ оголошують постфактум. Раніше це чудово спрацювало під час Херсонської операції у 2022 році та зачистки Вовчанська у 2024-му.

Вдалося відкинути росіян

Як наголосив Березовець, результати операції "Вівальді" є більш ніж серйозними. Вдалося зачистити більш ніж 75 квадратних кілометрів території, а ще 10 квадратних кілометрів – звільнити.

Ворог втратив багато територіальних здобутків. Тепер він опинився ще далі від наміру захопити усю Донецьку область.

Просування ворога в цій зоні біля Лимана давало можливість створити додатковий тиск на Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівку, Дружківку, які є основними цілями російської наступальної операції у 2026 році,

– зазначив Березовець.

Також в росіян тепер ускладнена логістика на цьому напрямку. Це суттєво збільшило транспортне плече для ворога.

Березовець прокоментував операцію "Вівальді": дивіться відео 24 Каналу

Додамо, офіцер 12-ї бригади "Азов" НГУ Данііл "Культура" Мірешкін розповів, як зміняться бойові дії з повноцінним приходом осені, коли опаде листя на деревах. Тоді додаткові виклики будуть як для нас, так і для ворога.