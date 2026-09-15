Про це 24 Каналу розповів офіцер 12-ої бригади "Азов" НГУ Данііл "Культура" Мірешкін. За його словами, на напрямку його підрозділу ворог активізувався ще з березня. В липні навіть була спроба підготовленого механізованого штурму під прикриттям авіації. Однак цю атаку вдалося успішно відбити.

Як зміняться бойові дії восени?

Як наголосив військовий, противник надалі займається інфільтрацією. Вони пробують малими групами якнайдалі просуватися вперед та накопичуватися. Після того йдуть удари по логістичних маршрутах. Водночас підрозділи "Азову" справляються з такими діями ворога.

Змін, пов'язаних з осінню, поки не спостерігаємо. Великих дощів ще не було. Листя потроху спадає. Зміни почнуться тоді, коли вся "зеленка" піде. Тоді і нашим силам, і ворогу важче пересуватися. Вдень "зеленка" створює умовне "покриття". Ввечері дерева вже є нагрітими та створюють таке теплоізоляційне "покриття". Тому не завжди можна виявити переміщення ворога навіть тепловізійними дронами,

– зауважив "Культура".

Окрім цього, з приходом справжньої осені значно важче працювати на наземних роботизованих платформах, на що Сили оборони вже досить сильно спираються останнім часом. Водночас ворогу також буде складніше.

Як зміняться бойові дії восени: дивіться відео 24 Каналу

Що зміниться для піхотинців?

Військовий згадав, як під час контрнаступу у 2023 році його підрозділ забезпечував прохід основних сил. Тоді упродовж 3 – 4 днів безперервно йшов дощ. Тоді все було залите водою у бліндажі. І це всього лиш за кілька днів улітку.

Восени умови значно жорсткіші. Туман та дощ ускладнюють роботу безпілотників. Непросто також із логістикою.

Все це ускладнює логістику на передові позиції. Важче привезти їжу, газові балони та інші речі. Заносити все самотужки теж складно. Подекуди піхотні групи йдуть по 10 – 15 кілометрів на позицію. Це створює виклики. Для піхотинця осінь та зима – найскладніші періоди, коли треба більше носити; важче пересуватися; потрібно себе обігріти,

– розповів військовий.

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