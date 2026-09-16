Об этом 24 Каналу рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец. По его словам, это уже не первый случай, когда о наступательных действиях ВСУ объявляют постфактум. Ранее это отлично сработало во время Херсонской операции в 2022 году и зачистки Вовчанска в 2024-м.

Удалось отбросить россиян

Как подчеркнул Березовец, результаты операции "Вивальди" более чем серьезны. Удалось зачистить более 75 квадратных километров территории, а еще 10 квадратных километров – освободить.

Враг лишился многих территориальных завоеваний. Теперь они оказались еще дальше от цели захватить всю Донецкую область.

Продвижение врага в этой зоне возле Лимана давало возможность оказать дополнительное давление на Краматорск, Славянск, Константиновку, Дружковку, которые являются основными целями российской наступательной операции в 2026 году,

– отметил Березовец.

Кроме того, у россиян теперь затруднена логистика на этом направлении. Это существенно увеличило транспортное расстояние для врага.

Березовец прокомментировал операцию "Вивальди": смотрите видео 24 Канала

Добавим, что офицер 12-й бригады "Азов" НГУ Даниил "Культура" Мирешкин рассказал, как изменятся боевые действия с полноценным наступлением осени, когда опадут листья с деревьев. Тогда возникнут дополнительные сложности как для нас, так и для противника.