Какая украинская оборонная разработка может спасти Токио от российских "Шахедов"

Японская Terra Drone Corporation заходит на украинский рынок с инвестицией в Amazing Drones, которая разрабатывает дроны-перехватчики Terra A1 для противодействия воздушным угрозам. В компании прямо связывают этот шаг не только с бизнесом, но и с уроками украинской войны, которые могут быть важными для безопасности самой Японии.

Terra Drone Corporation инвестирует в украинскую Amazing Drones, которая разрабатывает дроны-перехватчики Terra A1 для борьбы с воздушными угрозами. В компании говорят, что Украина для них – это не только новый рынок, но и среда, где оборонные технологии проходят жесткую проверку в реальных боевых условиях, передает 24 Канал со ссылкой на интервью с Тору Токусиге.

Чем важен украинский опыт?

По словам CEO Terra Drone Тору Токусиге, он уже несколько раз приезжал в Украину и за последние шесть месяцев провел встречи более чем со 100 украинскими дроновыми компаниями. Он отметил, что украинский рынок меняется очень быстро, а отдельные ниши – прежде всего сегмент дронов-перехватчиков – остаются особенно перспективными.

По мнению Тору, именно в этой сфере Украина накопила уникальный опыт, который можно масштабировать за пределами страны. Во время этих встреч, как рассказал CEO Terra Drone, он пришел к выводу, что FPV-дроны уже стали массовым и хорошо освоенным сегментом, тогда как перехватчики имеют еще более высокую стратегическую ценность.

Тору Токусиге и перехватчик Terra A-1 / Фото Антона Ткаченко

Тору Токусиге отметил, что в Украине ежедневно фиксируют массированные атаки российских "Шахедов", а ответ на них часто требует дорогих ракет, что создает серьезную проблему стоимости.

Есть ли угроза Японии?

В то же время японский топ-менеджер связывает украинский опыт с вызовами безопасности для самой Японии. Он обратил внимание, что дальность российских дронов может составлять около 2000 километров, а это, по его словам, создает риски не только для Токио, но и для других регионов, в частности Саппоро или Кокуры.

Это действительно опасная ситуация и во многом подобная той, с которой сталкивается Украина. В случае войны мы фактически оказываемся в подобных условиях, – сказал Тору Токусиге.

Он также добавил, что пытался объяснить эту логику японскому министерству обороны, но там не сразу осознали масштаб риска. Terra Drone, по его словам, не ограничивается инвестицией в Amazing Drones и уже ищет возможности для сотрудничества с другими украинскими стартапами в сфере дронов.

Компания рассматривает украинский defense-tech не только как способ войти в новый сегмент рынка, а и как инструмент, который может помочь Японии подготовиться к вызовам, что все больше напоминают украинский сценарий.

Что еще известно о сделке Terra Drone с Amazing Drones?

Японская компания Terra Drone вместе с украинской Amazing Drones запускают на рынок дрон-перехватчик Terra A1 для борьбы с "Шахедами".

Дрон Terra A1 имеет скорость до 300 км/ч, дальность полета 30-35 км и стоимость 2,5-3 тысячи долларов, с возможностью добавления наземной станции в будущем.



