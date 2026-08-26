Сколько еще боеспособных Ту-95 и Ту-160 Россия может поднять в небо: данные ГУР

Российская стратегическая авиация постепенно теряет свои самолеты из-за ударов по аэродромам и нехватки возможностей для производства самолетов. Впрочем, оккупационные войска по-прежнему располагают достаточными силами для нанесения воздушных ударов по территории Украины.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в ответе на запрос УНИАН, в настоящее время в составе воздушно-космических сил России насчитывается 15 самолетов Ту-160 и 47 Ту-95. Из этого количества боеспособными остаются 13 ракетоносцев Ту-160 и 38 самолетов Ту-95.

Что известно о состоянии стратегической авиации противника

В военной разведке подчеркнули, что в результате обстрела вражеских аэродромов количество исправной авиатехники ВКС ВС России сократилось.

В ГУР подчеркнули, что, учитывая общее количество самолетов, потеря даже одного борта является существенной для дальнемагистральной авиации России. При этом один Ту-95МС способен нести до четырех ракет Х-101, а Ту-160 – до 12 ракет этого типа.

После распада СССР противник пытается возобновить производство Ту-160, однако в настоящее время ОПК РФ способен лишь проводить их ремонт и модернизацию. Удары по российским НПЗ не влияют на применение стратегической авиации противника, поскольку военная, в частности авиационная, техника обеспечивается топливом в приоритетном порядке,

– пояснили в ГУР.

Из-за угрозы новых ударов со стороны Украины противник вынужден укрывать стратегическую авиацию на отдаленных аэродромах "Украинка" в Амурской области и "Белая" в Иркутской области. Для подготовки к ракетным атакам самолеты перебазируются на аэродромы "Энгельс-2" в Саратовской области и "Оленья" в Мурманской области, откуда они совершают вылеты на пусковые рубежи.

Интенсивность задействования стратегических ракетоносцев, по данным ГУР, несколько снизилась по сравнению с 2022 – 2024 годами из-за низкой эффективности крылатых авиационных ракет. Вместе с тем отмечается, что с конца прошлого года Россия увеличила использование баллистических ракет, "потому что Силы обороны Украины имеют ограниченные возможности для противодействия им".

К тому же, по данным военной разведки, на российских складах хранятся сотни баллистических и крылатых ракет различных типов. В частности, у противника имеется 600 ракет "Оникс", 450 "Калибров", 400 ракет для комплексов С-400, около 130 ракет для "Искандер-М", 120 "Цирконов", 100 ракет Х-101, а также по 50 ракет "Кинжал" и северокорейских KN-23 и KN-24.

Издание напомнило, что в целом ОПК противника способен производить более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно, уделяя особое внимание выпуску "Искандеров-М", Х-101 и "Калибров".

К слову, угроза применения баллистических ракет остается высокой, однако Силы обороны принимают меры по ослаблению военно-промышленного потенциала противника.