Ударили 5 ракетами: на заводе "Кремний Эл" могут быть поражены "Изделие-30"

Украина 10 марта ударила по заводу "Кремний Эл" в Брянске. Силы обороны уже не раз атаковали предприятие, но так успешно – впервые.

Детали рассказывает Defense Express. Аналитики насчитали около пяти ракет, которые прилетели по Брянску.

Какое оружие могли поразить в Брянске?

Завод "Кремний Эл" производит микроэлектронику. Это второй в России производитель таких компонентов. Большинство продукции поставляют на другие военные заводы.

Украинские разведчики установили, что "Кремний Эл" поставляет компоненты к блоку управления боевого снаряжения БУБС-30 новой российской крылатой ракеты "Изделие-30". Считается, что именно ею ударили по Харькову.

Также следует учитывать, что производство полупроводников требует очень точного, чувствительного и дефицитного оборудования. И хотя пока трудно точно установить объем поражения завода, а существует уверенность, что они значительные, возможно уверенно сказать, что производственный процесс "Кремний Эл" поставлен на значительную паузу,

– считают аналитики.

Интересно! Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала высказал предположение, что некоторые специализированные станки россияне не смогут восстановить. Ведь их делают в единственном экземпляре, а потому завод вынужден будет простаивать.

Чем била Украина по Брянску?

Defense Express обратили внимание, что это были крылатые ракеты. Речь идет о полноценных дальнобойных средствах поражения с мощными боевыми частями.

Как минимум одна из крылатых ракет имеет довольно характерное развитое хвостовое оперение и стреловидные раскладные крылья. Такое сочетание может указывать на то, что как минимум одна крылатая ракета, которая была использована для этого высокоточного удара, – Storm Shadow / SCALP. В то же время не исключено, что это был комбинированный удар с использованием различных средств дальнобойного поражения,

– указано в статье.

В Генштабе указали, что Силы обороны использовали Storm Shadow.