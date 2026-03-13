Российский "Кремний Эл" уничтожен, в Defense Express раскрыли, как это удалось

Российский завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске, который работал на военно-промышленный комплекс, подвергся удару крылатыми ракетами. Предприятие было одним из ключевых производителей электронных компонентов для российских ракет.

Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире 24 Канала объяснил, что этот удар может иметь серьезные последствия для российского военного производства. Он также рассказал, как именно ракеты смогли прорвать российскую противовоздушную оборону.

Смотрите также Неслучайная цель: военный обозреватель раскрыл цель эффектного удара по заводу "Кремний Эл"

Как ракеты Storm Shadow смогли ударить по заводу в Брянске?

В Брянске под удар попало предприятие "Кремний Эл", по которому, по сообщениям, выпустили несколько крылатых ракет. Часть из них попала непосредственно в производственные помещения.

Напомним! Украинский Генштаб подтвердил поражение завода "Кремний Эл", который называли вторым по масштабу производителем микроэлектроники в России. В то же время крупнейший в стране завод "Микрон" в Зеленограде продолжает работать, а предыдущие попытки его поражения в мае и июле 2025 года были безрезультатными.

Это вызвало вопрос, как именно ракеты смогли преодолеть российскую противовоздушную оборону и добраться до объекта в глубине территории. При планировании таких ударов учитывают не только дальность полета ракеты, но и маршрут до цели. Боеприпасы прокладывают сложную траекторию, чтобы обойти районы размещения систем противовоздушной обороны противника. Для этого используют рельеф местности и меняют направление и высоту полета.

Если просто запустить крылатую ракету из пункта А в пункт Б по прямой, ее можно просто подарить врагу. Ее собьют с 99% вероятностью,

– объяснил Катков.

Именно поэтому заявленная дальность полета не означает реальную глубину удара. Значительную часть дистанции ракета может проходить зигзагообразным маршрутом, чтобы оставаться менее заметной для систем ПВО. Такой подход позволяет увеличить шансы на прорыв обороны и точное поражение цели.

Крылатая ракета всегда должна лететь сложным маршрутом с обходом районов противовоздушной обороны противника. Это норма, так оно должно работать,

– подчеркнул он.

Такой принцип используется во время ударов по важным объектам в глубине территории противника. Именно благодаря этому крылатые ракеты могут доставаться целей даже на значительном расстоянии.

"Кремний Эл" был слишком чувствительным к такому удару

"Кремний Эл" работал не на финальном этапе сборки ракет, а на базовом уровне производства микроэлектроники. Именно там изготавливали мелкие компоненты, из которых дальше собирают микросхемы, платы и электронные блоки для российского вооружения. В это предприятие Россия вкладывала большие средства еще в 2010-х годах, закупая дорогое западное оборудование в рамках государственных программ.

Уничтожили – это будет правильный вариант, потому что специфика этого предприятия – это производство низовой комплектующей микроэлектроники,

– подчеркнул Катков.

Наиболее технологические процессы на заводе были завязаны на специальные производственные боксы со сверхжесткими требованиями к среде. Речь шла не просто об обычном цехе, а о пространстве, где критическими были микроклимат, стерильность и стабильность условий. При таком производстве даже серьезное повреждение помещения уже означает удар не только по зданию, а по самой возможности что-то выпускать.

Там не более одной частицы пыли на один литр воздуха. Ну это где-то семь ракет Storm Shadow вкатило, можно уже не считать, какая там пыль,

– заметил он.

Отдельно Катков обратил внимание на характер поражения ракетой Storm Shadow. По его словам, пробоины в крыше показывают лишь место входа, тогда как основной взрыв происходит уже внутри после пробития препятствия. Именно поэтому под наибольшим ударом оказалось дефицитное оборудование, которое быстро заменить Россия не сможет.

Его восстановление – это не дело месяцев, это среднесрочная перспектива, или вообще это будет сделано,

– подытожил эксперт.

Поэтому в этом случае речь идет не о временном повреждении отдельного цеха. Если уничтожено критическое оборудование и сорваны условия для такого производства, быстро вернуть завод к предыдущей работе уже невозможно.

Удар по "Кремний Эл" ударил по цепи производства ракет

Продукция "Кремний Эл" не оставалась внутри одного завода, а шла дальше по всей производственной цепи российского ВПК. Именно поэтому удар по такому предприятию бьет не по одной конкретной ракете, а по более широкой системе поставок комплектующих.

Та продукция, которая производилась на "Кремний Эл", она и в "Калибрах", и в "Искандерах". То есть она массовая,

– отметил Катков.

В то же время уничтожение этого завода не означает, что Россия мгновенно потеряет возможность производить ракеты. На других предприятиях еще могут оставаться запасы уже изготовленных микросхем, электронных блоков и комплектующих, которые ранее поступили с этой площадки. Но удар по такому производству затрудняет дальнейшее пополнение этих запасов, ибо речь идет о нижнем и критически важном звене всей системы.

Сказать, что после уничтожения "Кремний Эл" Россия перестала производить ракеты, будет несправедливо,

– заметил он.

По словам эксперта, в такой ситуации логичнее бить не только по конечному производителю, который обычно защищен сильнее, но и по предприятиям, выпускающих базовую комплектацию. Сам "Кремний Эл" в России считали одним из крупнейших производителей микроэлектронных компонентов такого уровня, поэтому последствия этого удара выходят далеко за пределы одного цеха или одного завода.

Что известно об ударе по "Кремний Эл"?