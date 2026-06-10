Выгодно обоим: в МИД поделились деталями оборонного сотрудничества Украины и Болгарии

Украина и Болгария сотрудничают на коммерческих началах, а не в рамках безвозмездной военной помощи. Такое взаимодействие является взаимовыгодным и отвечает интересам обоих государств.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает 24 Канал.

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По словам Тихого, такое сотрудничество приносит пользу обеим сторонам, в частности Украина получает необходимое вооружение и технику, а болгарский оборонный сектор имеет дополнительные возможности для развития.

В МИД надеются на продолжение такого партнерства, ведь оно помогает укреплять оборонные способности Украины и способствует достижению общих целей безопасности.

Мы благодарны Болгарии, благодарны за то, что такие проекты возможны. За это сотрудничество с их оборонной компанией. И это сотрудничество коммерческое, взаимовыгодное, позволяет нам быстрее достигать мирных договоренностей,

– подчеркнул Тихий.

Напомним, что днем ранее, 9 июня, министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что его страна больше не будет поставлять оружие Украине, выразив убеждение, что "война в Украине не будет решена на поле боя".

А 30 марта стало известно, что Болгария присоединится к программе PURL по закупкам американского оружия странами Европы на нужды Украины.