Украина способна атаковать танкеры РФ в Атлантике: Defense Express прокомментировали страхи россиян

В Черном и Азовском морях Украина показала себя полноправной хозяйкой. Аналитики предлагают "добавить смелости" Великобритании и предполагают, что наше государство способно атаковать и в других морях.

Об этом говорится в статье Defense Express. Также там напомнили, что в Средиземном море было поражено судно "Арктик метагаз" – предположительно, украинскими дронами из Ливии.

Как Украина может поразить российские корабли в Атлантике?

Речь об опасениях, обнародованных российским пропагандистским агентством ТАСС 9 апреля.

Группа украинских военных вместе с ВМС Норвегии отрабатывают в Норвежском море применение подводных и надводных БПЛА в условиях холода,

– говорится там.

Россияне даже указали детали. Под удар могут попасть суда, которые следуют морскими путями в Баренцевом и Норвежском морях из порта Мурманск и обратно.



Речь об этом участке

Показываем Мурманск на карте России

Россияне заявили, что это "подготовка теракта", что "непосредственно втягивает Норвегию и весь блок НАТО в целом в военный конфликт с Россией". Мол, Норвегия предоставила свою территорию для подготовки и проведения диверсий на море.

В событиях якобы участвует группа военных (около 50 человек) 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС Украины. Они совместно со специалистами командования сил специального назначения ВМС Норвегии отрабатывают в Норвежском море "вопросы применения беспилотных подводных и надводных комплексов в условиях холодных температур".

Интересно! В колонке для 24 Канала американский военный журналист Дэвид Акс утверждает, что после успешных ударов Украины Черноморский флот России стал просто тенью самого себя. Украина разрабатывает беспилотники, которые могли бы нести большую боеголовку.

Критическими для россиян могут стать удары по их кораблям в Северной Атлантике. Потому что это заблокирует возможность конвоирования танкеров силами Балтийского и Северного флотов России. И возможность именно такого дальнейшего развития событий оценили в России и уже начали угрожать,

– указали Defense Express.



Атлантика на карте

Контекст. 25 марта Великобритания разрешила своим военно-морским силам право останавливать танкеры с подсанкционной российской нефтью в территориальных водах страны. 6 апреля посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва подготовит ответ.

Аналитики отметили, что с начала года через территориальные воды Великобритании прошло 300 танкеров российского теневого флота из 700 имеющихся и 544, на которые Лондон сам наложил санкции.

Что за ситуация с "Адмиралом Григорьевичем" в Великобритании?

Журналисты The Telegraph утром 8 апреля опубликовали материал, в котором говорится, что российский боевой корабль Черноморского флота сопровождал танкеры Universal (IMO 9384306) и Enigma (IMO 9333412), которые проходили мимо южного побережья Великобритании.

Таким образом, Путин проигнорировал угрозы Великобритании, отправив боевой корабль через Ла-Манш.

Россияне отправили "Адмирал Григорович" через Ла-Манш: смотрите видео The Telegraph



Проход россиян через Ла-Манш

На фоне этого возможные следующие шаги Украины могут быть вполне логичными. Если, в частности, Великобритания боится выполнять свои собственные санкции против российских танкеров из-за российских угроз – добавить им смелости. А именно – убрать само российское военное присутствие и возможность России конвоировать свои танкеры. Например, вывести из строя тот самый "Адмирал Григорович",

– предложили Defense Express.

К "Адмиралу Григоровичу" в последнее время приковано внимание