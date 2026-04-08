Про це йдеться в статті Defense Express. Також там нагадали, що в Середземному морі було уражено судно "Арктик метагаз" – імовірно, українськими дронами з Лівії.

До теми Спроба провалилася: Британія викрила таємну операцію Кремля й пригрозила жорсткими наслідками

Як Україна може уразити російські кораблі в Атлантиці?

Мова про побоювання, оприлюднені російським пропагандистським агентством ТАСС 9 квітня.

Група українських військових разом із ВМС Норвегії відпрацьовують у Норвезькому морі застосування підводних та надводних БпЛА в умовах холоду,

– ідеться там.

Росіяни навіть указали деталі. Під удар можуть потрапити судна, які прямують морськими шляхами в Баренцевому та Норвезькому морях з порту Мурманськ та назад.



Мова про цю ділянку / Скриншот 24 Каналу

Росіяни заявили, що це "підготовка теракту", що "безпосередньо втягує Норвегію та весь блок НАТО загалом у військовий конфлікт із Росією". Мовляв, Норвегія надала свою територію для підготовки та проведення диверсій на морі.

У подіях нібито бере участь група військових (близько 50 осіб) 385 окремої бригади морських безпілотних комплексів спеціального призначення ВМС України. Вони спільно зі спеціалістами командування сил спеціального призначення ВМС Норвегії відпрацьовують у Норвезькому морі "питання застосування безпілотних підводних та надводних комплексів в умовах холодних температур".

Цікаво! В колонці для 24 Каналу американський військовий журналіст Девід Акс стверджує, що після успішних ударів України Чорноморський флот Росії став просто тінню самого себе. Україна розробляє безпілотники, які могли би нести більшу боєголовку.

Критичними для росіян можуть стати удари по їхніх кораблях у Північній Атлантиці. Бо це заблокує можливість конвоювання танкерів силами Балтійського та Північних флотів Росії. І можливість саме такого подальшого розвитку подій оцінили у Росії та вже почали погрожувати,

– указали Defense Express.



Атлантика на карті / Інфографіка Andrew J.Kurbiko, Вікіпедія

Контекст. 25 березня Велика Британія дозволила своїм військово-морським силам право зупиняти танкери з підсанкційною російською нафтою у територіальних водах країни. 6 квітня посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Москва підготує відповідь.

Аналітики зауважили, що з початку року через територіальні води Великої Британії пройшло 300 танкерів російського тіньового флоту з 700 наявних та 544, на які Лондон сам наклав санкції.

Що за ситуація з "Адміралом Григоровичем" у Великій Британії?

Журналісти The Telegraph зранку 8 квітня опублікували матеріал, в якому йдеться, що російський бойовий корабель Чорноморського флоту супроводжував танкери Universal (IMO 9384306) та Enigma (IMO 9333412), які проходили повз південне узбережжя Великої Британії.

Таким чином, Путін проігнорував погрози Великої Британії, відправивши бойовий корабель через Ла-Манш.

Росіяни відправили "Адмірал Григорович" через Ла-Манш: дивіться відео The Telegraph



Прохід росіян через Ла-Манш / Скриншот 24 Каналу, інфографіка The Telegraph

На тлі цього можливі наступні кроки України можуть бути цілком логічними. Якщо, зокрема, Велика Британія боїться виконувати свої власні санкції проти російських танкерів через російські погрози – додати їм сміливості. А саме – прибрати саму російську військову присутність та можливість Росії конвоювати свої танкери. Наприклад, вивести з ладу той самий "Адмірал Григорович",

– запропонували Defense Express.

До "Адмірала Григоровича" останнім часом прикута увага