24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Україна атакувала ще один корабель Чорноморського флоту

Українські війська безпілотних систем заявили, що уразили один із них. У понеділок під покровом темряви односторонні ударні безпілотники націлилися на фрегат "Адмірал Макаров", коли це 125-метрове ракетне судно перебувало біля причалу в порту Новоросійська на півдні Росії.

Читайте також Сезон великих боїв: чи досягне Росія своїх цілей на фронті у 2026 році

Цей удар є черговим в ескалації української кампанії проти кількох військових кораблів, які Росія залишила в Чорному морі. Кожен такий успішний удар зменшує можливості Москви запускати ракети "Калібр" по українських містах і підштовхує колись домінантний флот до бойової неактуальності.

Сили безпілотних систем України заявили, що їхній перший окремий центр безпілотних систем "уразив" корабель, озброєний ракетами класу "земля-повітря" та "Калібрами" для наземного нападу.

Кораблі класу "Адмірал Макаров", "Адмірал Ессен", три корвети класу "Буян" і, можливо, лише два підводні човни проєкту "Палтус" – усі сім зараз перебувають у Новоросійську – регулярно запускають "Калібри" по українських містах.

На кадрах з фронтальних тепловізійних камер на борту безпілотників FP-1 або FP-2 1-го окремого центру безпілотних систем видно, як дрони летять до "Адмірала Макарова", а також як фрегат запускає щонайменше одну ракету класу "земля-повітря" в цілях самооборони.

На відео не видно чіткого влучання у фрегат. Ця неоднозначність знайома. Після того, як у грудні український безпілотник проник у Новоросійськ та вибухнув поблизу підводного човна "Колпіно", спостерігачі тижнями сперечалися про те, чи зазнав човен якоїсь шкоди.

Супутникові знімки після рейду були непереконливими. Найкращим доказом того, що "Колпіно" зазнав певних пошкоджень, було те, що судну знадобилося багато тижнів, щоб відійти від свого пірсу.

Так само може пройти деякий час, перш ніж з'являться якісь вагомі докази того, що "Адмірал Макаров" був пошкоджений ракетами FP-1/2.

Атака дронів по "Адміралу Макарову": відео

Нові дрони стануть руйнівними для Чорноморського флоту

Потенційні удари українців по "Адміралу Макарова", який служив флагманом Чорноморського флоту з того часу, як українські протикорабельні ракети потопили крейсер "Москва" у квітні 2022 року, стали результатом місяців спроб. У ніч з 1 на 2 березня десятки українських безпілотників заполонили порт, уразивши щонайменше 8 військових кораблів, зокрема й "Адмірал Макаров".

Але цей рейд не завдав серйозної шкоди. Однією з постійних проблем Сил безпілотних систем України є відносна слабкість їхніх найкращих безпілотників глибокого удару.

Крилаті ракети повітряного базування, такі як британська Storm Shadow або французька SCALP-EG, мають потужний проникаючий заряд вагою 450 кілограмів, здатний зруйнувати корабель. Однак в українському арсеналі дефіцит Storm Shadow та SCALP-EG. Водночас односторонніх ударних безпілотників, навпаки, досить багато, адже українська промисловість може виробляти їх без значної зовнішньої допомоги.

Але безпілотники, які здатні досягти Новоросійська, як правило, витрачають більшу частину свого корисного навантаження на паливо, а не на вибухівку. А це означає, що навіть коли вони атакують цілі, то часто завдають лише косметичних пошкоджень.

FP-1 – це один з тих безпілотників, які надають перевагу дальності польоту над ударною силою. Гвинтовий FP-1 має дальність польоту майже 1400 кілометрів під супутниковим та інерціальним наведенням, але несе боєголовку вагою всього 60 кілограмів. Подібний FP-2 замінює паливо вибухівкою та завдає ударів набагато руйнівнішою боєголовкою вагою 100 кілограмів. Але стандартний FP-2 має дальність польоту лише близько 200 кілометрів, що робить Новоросійськ поза його досяжністю.

Однак варто зауважити, що компанія Fire Point, яка виробляє FP-1 та FP-2, працює над новими варіантами обох типів, у яких паливні баки розміщуються в крилах, а не у фюзеляжах. Зміщення паливних баків дозволяє звільнити місце для більших боєголовок.

За словами Дениса Штілермана, співвласника Fire Point, удосконалений дрон FP-1 нестиме 100-кілограмову боєголовку. Цієї потужності може бути достатньо, щоб пошкодити військовий корабель зі сталевим корпусом.

Чи мали дрони, які в понеділок були спрямовані проти "Адмірала Макарова", ці більші боєголовки – незрозуміло. Зрештою, це не має значення. Україна дедалі частіше завдає ударів по Чорноморському флоту, використовуючи все важчі дрони.

Якщо українці не влучили в "Адмірала Макарова" в понеділок – або влучили, але не завдали йому значної шкоди, – можна сміливо ставити на те, що вони просто спробують ще раз у найближчі тижні. І продовжуватимуть пробувати, поки "Адмірал Макаров" не вийде з ладу.