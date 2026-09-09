В Defense Express объяснили, сможет ли украинский ЗРК "Коралл" сбивать баллистику

Украинская зенитная ракета "Коралл", обновленная версия которой недавно была представлена на оборонной выставке в Польше, претерпела существенные изменения по сравнению с первым макетом 2021 года. Ее габариты и вес заметно увеличились.

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу об особенностях обновленного отечественного комплекса и его реальных возможностях в борьбе с баллистическими ракетами.

Характеристики ракеты "Коралл"

По словам главного редактора Defense Express, первая публичная демонстрация зенитной ракеты "Коралл" состоялась еще в 2021 году на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве, где в официальной брошюре отмечалась возможность уничтожения тактической баллистики. Однако нынешняя версия боеприпаса существенно отличается от первоначального варианта.

Новая версия стала тяжелее. Теперь она весит 450 килограммов согласно заявленным характеристикам, тогда как предыдущая весила 300 килограммов. Это очень большой рост массы. Она стала больше по габаритам: диаметр вырос до 300 миллиметров, а длина – примерно на полметра,

– сообщил Катков.

Он подчеркнул, что такое увеличение размеров непременно должно повлечь за собой рост дальности и высоты поражения целей, хотя новые параметры на выставке MSPO в Польше пока не объявляли.

Способна ли ракета перехватывать баллистические цели

В то же время главный редактор Defense Express обратил внимание на отсутствие газодинамического блока управления, который присутствовал в ранней концепции. Такой пояс из миниатюрных твердотопливних двигателей позволяет ракетам типа PAC-3 MSE или Aster 30 совершать чрезвычайно резкие поперечные маневры для точного кинетического удара.

Возможности по дальности поражения увеличились, но способность к кинетическому перехвату баллистических целей теперь находится под вопросом. Если говорить о том, как "Коралл" сможет сбивать баллистику, то ответ, скорее всего, будет на уровне PAC-2 GEM или будущей PAC-3 ACE,

– предположил Катков.

Главный редактор Defense Express добавил, что даже американская компания Lockheed Martin пошла по схожему пути, создав ракету PAC-3 ACE без специальных двигателей поперечного маневрирования, чтобы сделать ее вдвое дешевле.

Оценить готовность украинского комплекса пока сложно из-за закрытости разработчиков (КБ "Луч"), однако главным вызовом для Украины остается не только создание рабочего образца, но и его производство в достаточном количестве.

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