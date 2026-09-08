Пусковую установку продемонстрировали на международной оборонной выставке MSPO 2026 в Польше. Как сообщает "Милитарный", она была создана на шасси чешского грузовика Tatra, а ракета "Корал" за годы разработки заметно изменилась по сравнению с тем видом и характеристиками, с которыми ее впервые представили публике.

"Корал" показали уже не просто как макет ракеты

На опубликованном "Укроборонпромом" изображении виден запуск ракеты с самоходной пусковой установки, установленной на тяжелом колесном шасси Tatra. Это важная деталь, поскольку ранее "Корал" в основном демонстрировали именно как ракету или ее полноразмерный макет, тогда как теперь украинская сторона показала уже один из элементов готовой системы ПВО.

По замыслу разработчиков, ракета должна действовать против воздушных и баллистических целей и стать частью зенитного ракетного комплекса. В то же время конструкторы предусматривают для нее и несколько более широкие возможности: в исключительных случаях "Корал" может применяться против наземных или надводных радиолокационно-контрастных объектов.

Грузовик Tatra Т-815-7 с колесной формулой 8×8. Фото: Tatra

Это вписывается в общую тенденцию развития украинской ПВО, где параллельно с классическими зенитными комплексами развиваются более дешевые и специализированные средства перехвата. Ранее "Милитари 24" рассказывал об украинских дронах-перехватчиках, которые уже автономно уничтожают "Шахеды", а также о разработке ракет-перехватчиков для борьбы с российскими ударными беспилотниками.

Ракета стала тяжелее и получила активную радиолокационную головку

Согласно нынешним заявленным характеристикам, "Корал" имеет массу около 450 килограммов, из которых 36 килограммов приходится на боевую часть. Длина ракеты составляет 4,8 метра, а ее диаметр, в зависимости от участка корпуса, достигает 230–300 миллиметров.

Отдельно стоит обратить внимание на систему наведения. Она сочетает инерционную навигацию, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения. Такая схема означает, что ракета не полагается исключительно на команды с земли, а на заключительном участке полета способна самостоятельно действовать с помощью собственного радиолокационного средства.

Размах крыльев ракеты составляет 835 миллиметров, а рулей – 685 миллиметров. По сравнению с ранними демонстрациями это уже достаточно большая зенитная ракета, рассчитанная на интеграцию в полноценную систему противовоздушной обороны.

Макет зенитной ракеты малой дальности "Корал" на международной оборонной выставке MSPO 2026. Фото: Милитарный.

Проекту уже около десяти лет

История "Корала" началась еще в 2016 году, когда стартовали опытно-конструкторские работы. На раннем этапе проект рассматривался как часть зенитного ракетного комплекса корабельного базирования, однако впоследствии концепция стала значительно шире.

В 2021 году ГККБ "Луч" представило полноразмерный макет ракеты на выставке "Оружие и безопасность". Именно тогда стало ясно, что украинские конструкторы видят в "Корале" не просто отдельную ракету, а максимально унифицированный боеприпас, который можно было бы адаптировать к различным платформам.

Интересно, что тогдашние характеристики существенно отличались от нынешних. Ранее для "Коралла" называли дальность поражения до 30 километров, высоту до 10 километров, массу около 300 килограммов и боевую часть весом 25 килограммов. Длина ракеты тогда составляла 4,33 метра, а диаметр – 230/260 миллиметров.

То есть за годы работы над проектом ракета фактически превзошла первоначальную конфигурацию. Увеличилась ее масса, изменились габариты, возросла масса боевой части, а нынешняя версия получила заявленную активную радиолокационную головку самонаведения.

"Корал" должен был стать средним уровнем украинской ПВО

В 2021 году генеральный конструктор ГККБ "Луч" Олег Коростелев оценивал готовность комплекса примерно в 70%. Тогда же украинское предприятие рассматривало создание целой линейки зенитных ракетных комплексов, которые должны были бы покрывать различные дистанции.

"Корал" в этой концепции должен был занять среднюю нишу между комплексами малой и большой дальности. Идея заключалась в том, чтобы максимально унифицировать компоненты и на этой основе создать семейство украинских средств ПВО.

Для Украины такая концепция сегодня выглядит особенно актуальной, ведь российские воздушные атаки вынуждают строить многоуровневую систему, в которой дорогие зенитные ракеты не должны быть единственным способом борьбы с воздушными целями. "Милитари 24" уже писал о том, как Украина пытается объединить ПВО, РЭБ, дроны-перехватчики и искусственный интеллект в единую систему, а также о новых украинских комплексах, которые рассматриваются как элементы будущей многоуровневой обороны.

Появление пусковой установки "Корала" на MSPO 2026 интересно не только как демонстрация очередной украинской ракеты. Впервые можно увидеть, как многолетний проект постепенно переходит от отдельного макета боеприпаса к концепции полноценного наземного зенитного комплекса. В то же время конкретные сроки завершения разработки, начала серийного производства и фактического развертывания "Корала" в Силах обороны Украины пока из приведенных данных не следуют, поэтому говорить о готовом к боевому применению комплексе пока рано.