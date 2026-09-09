Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу про особливості оновленого вітчизняного комплексу та його реальні можливості проти балістики.

Характеристики ракети "Корал"

За словами головного редактора Defense Express, перша публічна демонстрація зенітної ракети "Корал" відбулася ще у 2021 році на виставці "Зброя та безпека" у Києві, де в офіційній брошурі зазначалася можливість знищення тактичної балістики. Проте нинішня версія боєприпасу суттєво відрізняється від початкового варіанта.

Нова версія погладшала. Вона тепер важить 450 кілограмів відповідно до оголошених характеристик, тоді як попередня дорівнювала 300 кілограмів. Це дуже велике збільшення маси. Вона стала більшою за габаритами: діаметр зріс до 300 міліметрів, а довжина орієнтовно на пів метра,

– озвучив Катков.

Він підкреслив, що таке збільшення розмірів неодмінно має потягнути за собою зростання дальності та висоти ураження цілей, хоча нові параметри на виставці MSPO у Польщі поки не оголошували.

Чи здатна ракета перехоплювати балістичні цілі

Водночас головний редактор Defense Express звернув увагу на відсутність газодинамічного блоку керування, який був присутній у ранній концепції. Такий пояс з мініатюрних твердопаливних двигунів дозволяє ракетам на кшталт PAC-3 MSE або Aster 30 здійснювати надзвичайно різкі поперечні маневри для точного кінетичного удару.

Можливості щодо дальності ураження стали більшими, але спроможності щодо кінетичного перехоплення балістичних цілей тепер під сумнівом. Якщо говорити про те, як "Корал" зможе збивати балістику, то відповідь, ймовірніше, буде на рівні PAC-2 GEM або майбутньої PAC-3 ACE,

– припустив Катков.

Головний редактор Defense Express додав, що навіть американська компанія Lockheed Martin пішла схожим шляхом, створивши ракету PAC-3 ACE без спеціальних двигунів поперечного маневрування, аби зробити її вдвічі дешевшою.

Оцінювати готовність українського комплексу наразі складно через непублічність розробників (КБ "Луч"), проте головним викликом для України залишається не лише створення працюючого зразка, а і його виробництво у достатній кількості.

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