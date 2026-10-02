WSJ выяснил, по чему Украина впервые нанесла удар баллистической ракетой FP-7
1 октября Владимир Зеленский сообщил, что Украина впервые применила баллистическую ракету против российской цели. Речь идет о ракете компании Fire Point – FP-7.
Насколько удачным оказался удар, пока неизвестно, пишет The Wall Street Journal.
Куда попала ракета FP-7?
По словам источника, знакомого с ситуацией, ракета поразила цель на оккупированной территории Украины.
Это позитивное развитие, но многое зависит от характеристик ракеты и темпов, с которыми ее смогут производить,
– так прокомментировал удар Майкл Кофман, старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Carnegie Endowment.
По его словам, на данный момент точные данные о дальности и точности ракеты неизвестны.
Кроме того, украинская оборонная промышленность имеет ограниченные производственные возможности, поэтому масштабное производство таких ракет может быть затруднено.
Поэтому первый запуск FP-7 может иметь скорее символическое, чем военное значение.
В то же время появление у Украины баллистических ракет свидетельствует о развитии ее оборонной промышленности. Она присоединилась к примерно десятку стран, способных производить баллистические ракеты. Среди них – США, Китай, Франция, Иран и Россия.
По данным Fire Point, ракета FP-7 может подниматься на высоту около 60 километров и имеет дальность полета примерно 250 километров. Ее боевая часть весит более 200 килограммов, что более чем в три раза превышает массу боевой части дальнобойного дрона FP-1 той же компании.