WSJ выяснил, по чему Украина впервые нанесла удар баллистической ракетой FP-7

1 октября Владимир Зеленский сообщил, что Украина впервые применила баллистическую ракету против российской цели. Речь идет о ракете компании Fire Point – FP-7.

Насколько удачным оказался удар, пока неизвестно, пишет The Wall Street Journal.

Куда попала ракета FP-7?

По словам источника, знакомого с ситуацией, ракета поразила цель на оккупированной территории Украины.

Это позитивное развитие, но многое зависит от характеристик ракеты и темпов, с которыми ее смогут производить,

– так прокомментировал удар Майкл Кофман, старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Carnegie Endowment.

По его словам, на данный момент точные данные о дальности и точности ракеты неизвестны.

Кроме того, украинская оборонная промышленность имеет ограниченные производственные возможности, поэтому масштабное производство таких ракет может быть затруднено.

Поэтому первый запуск FP-7 может иметь скорее символическое, чем военное значение.

В то же время появление у Украины баллистических ракет свидетельствует о развитии ее оборонной промышленности. Она присоединилась к примерно десятку стран, способных производить баллистические ракеты. Среди них – США, Китай, Франция, Иран и Россия.

По данным Fire Point, ракета FP-7 может подниматься на высоту около 60 километров и имеет дальность полета примерно 250 километров. Ее боевая часть весит более 200 килограммов, что более чем в три раза превышает массу боевой части дальнобойного дрона FP-1 той же компании.