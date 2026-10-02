Наскільки успішним був удар наразі невідомо, пише The Wall Street Journal.

Куди влучила ракета FP-7?

За словами джерела, знайомого із ситуацією, ракета вразила ціль на окупованій території України.

Це позитивний розвиток, але багато залежить від характеристик ракети та темпів, з якими її зможуть виробляти,

– прокоментував удар Майкл Кофман, старший науковий співробітник вашингтонського аналітичного центру Carnegie Endowment.

За його словами, наразі невідомі точні дальність та влучність ракети.

Крім того, українська оборонна промисловість має обмежені виробничі можливості, тому масштабне виробництво таких ракет може бути ускладненим.

Через це перший запуск FP-7 може мати більше символічне, ніж військове значення.

Водночас поява в України балістики свідчить про розвиток її оборонної промисловості. Вона приєдналася до приблизно десятка країн, які здатні виробляти балістичні ракети. Серед них – США, Китай, Франція, Іран та Росія.

За даними Fire Point, FP-7 може підніматися на висоту близько 60 кілометрів і має дальність приблизно 250 кілометрів. Її бойова частина важить понад 200 кілограмів, що більш ніж утричі перевищує масу бойової частини далекобійного дрона FP-1 тієї ж компанії.