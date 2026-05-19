Не многие страны могут похвастаться, –У Зеленского сказали, что изменит украинская баллистика

Некоторые производители обещают, что украинская баллистика может появиться уже летом 2026 года. Многие аналитики и авиаэксперты считают, что это может существенно повлиять на ход событий на поле боя и заставить Россию остановить войну.

Заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил 24 Каналу, что наличие украинской баллистики не может очень быстро и коренным образом изменить ситуацию на фронте. Однако это значительно усилит способности, которые будут способствовать выполнению задач подразделений переднего края.

"Своя баллистика – это очень весомый аргумент. Немногие страны в мире могут похвастаться подобным. Кстати, конфликт на Ближнем Востоке тоже продемонстрировал возможности баллистических ракет, даже против различных супермощных государств", – подчеркнул чиновник.

Обратите внимание! Известно, что сейчас испытывают украинскую баллистическую ракету средней дальности FP-7. Авиационный эксперт Валерий Романенко предположил, когда украинская баллистика ударит по России. По его мнению, FP-7 начнет атаковать вражеские объекты летом 2026 года, а FP-9 можно ожидать в 2027 году.

Сейчас продолжается работа по созданию украинской баллистики. Стоит вспомнить, что россияне очень долгое время изготавливали, проектировали и тестировали свой "Искандер". Только в 2005 – 2006 годах он официально стал на вооружение.

Это мощное оружие, которое дает существенный аргумент. Сейчас против него трудно бороться, поэтому своя украинская баллистика – это однозначно дополнительные возможности к имеющимся средствам обороны. Это возможности большего давления на противника. Это возможности наносить ему более чувствительные оперативные и стратегические потери в ресурсах и так далее,

– пояснил советник руководителя ОПУ.

Когда будет готова украинская баллистика?

В начале апреля 2026 года соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что сейчас компания завершает разработку двух сверхзвуковых баллистических ракет. Речь идет о FP-7 и FP-9.