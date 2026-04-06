Об этом говорится в материале Reuters.

Читайте также Москва вскоре окажется в зоне действия баллистического арсенала Украины, – соучредитель Fire Point

О каких новых ракетах идет речь?

Сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказал, что меньшая ракета FP-7 имеет дальность около 300 километров. По его словам, эта ракета является аналогом американской баллистической системы малой дальности ATACMS и будет впервые применена в боевых условиях "в ближайшее время".

В то же время более крупная ракета FP-9, способная нести боевую часть массой 800 килограммов на расстояние до 850 километров, вскоре должна перейти к этапу испытаний.

Штилерман отметил, что это позволит включить Москву в зону поражения украинского баллистического арсенала.

Он добавил, что удары по Москве, которая окружена одними из самых мощных систем ПВО в мире, могут вызвать "массовый сдвиг в сознании россиян и российского руководства".

Справка. Компания Fire Point была основана после полномасштабного вторжения России в 2022 году и является крупнейшим в Украине производителем дальнобойных дронов, которые используются для ударов по территории России. В последние месяцы крылатая ракета FP5 ("Фламинго"), которую также производит Fire Point, применялась для ударов по российским военным объектам и оборонным предприятиям, в частности по заводу баллистических ракет на расстоянии почти 1400 километров.

Старший научный сотрудник Норвежского университета обороны Фабиан Гофман отметил, что хотя Россия имеет опыт успешного перехвата ракет ATACMS, более массовое применение баллистических ракет может перегрузить ее системы ПВО, которые уже ослаблены ударами Украины.

Украина также создаст новую систему ПВО