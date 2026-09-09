РЕБ "Ай-Петри" может подавлять дроны и УАБы: систему впервые продемонстрировали в Польше

Украинская компания Storkway впервые публично представила комплекс радиоэлектронной борьбы "Ай-Петри" на международной выставке MSPO-2026 в Польше. Разработчик заявляет, что система способна обнаруживать и подавлять сигналы беспилотников, а также противодействовать управляемым авиабомбам.

Об этом сообщило издание "Оборонка", журналисты которого пообщались с представителем компании непосредственно на выставке. По его словам, "Ай-Петри" разрабатывают еще с 2014 года, а тактические комплексы уже поставляют украинским военным с 2024 года.

"Ай-Петри" создали после оккупации Крыма

Название системы имеет вполне конкретное происхождение. Разработчики назвали ее в честь горы Ай-Петри в Крыму, а саму работу над комплексом начали в 2014 году, после российской оккупации полуострова.

По словам представителя Storkway, компания уже поставила около 400 комплексов РЭБ, которые работают на всей линии боевого столкновения. Система при этом продолжает развиваться на основе обратной связи от военных, поскольку российские средства воздушного нападения постоянно меняются.

Это особенно важно для современной радиоэлектронной борьбы, ведь эффективность комплекса зависит не только от его аппаратной части, но и от актуальной базы сигналов и алгоритмов противодействия. "Милитари 24" ранее рассказывал, как россияне пытаются глушить украинские дроны-перехватчики, что хорошо показывает, насколько быстро меняется эта технологическая борьба.

Комплекс можно развернуть за 10 минут

"Ай-Петри" существует в стационарном и мобильном вариантах. Мобильная версия перевозится на пикапе, а для приведения системы в рабочее состояние, по словам производителя, достаточно около 10 минут и двух членов экипажа.

Конструкция комплекса предусматривает поворотную платформу, на которой устанавливаются модули РЭБ. Каждый из них имеет два канала подавления, а также антенну для обнаружения сигналов и радар, который используется для радиотехнического наблюдения за беспилотниками.

Таким образом, "Ай-Петри" сочетает функции обнаружения и подавления, а не просто создает постоянное поле радиопомех. Система сначала должна определить существующую угрозу, после чего может применять соответствующий профиль воздействия.

Именно программная составляющая здесь играет важную роль, поскольку производитель регулярно обновляет профили противодействия в соответствии с новыми средствами воздушного нападения.

"Ай-Петри" работает в диапазоне 360 градусов

Заявленный рабочий диапазон комплекса составляет от 300 до 6000 мегагерц. Платформа может поворачиваться по кругу и обеспечивать обзор на 360 градусов, тогда как угол охвата одной логопериодической антенны составляет около 45 градусов.

В режиме обнаружения система потребляет примерно 250 ватт, а при работе в режиме подавления мощность возрастает до 2 киловатт. Производитель заявляет, что в зависимости от рельефа местности комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии примерно 20–30 километров.

В то же время дальность обнаружения и дальность эффективного подавления не следует отождествлять. Для РЭБ результат зависит от конкретного типа сигнала, мощности передатчика, условий распространения радиоволн и других факторов, поэтому заявленные 20–30 километров характеризуют именно возможности обнаружения в условиях, о которых говорит производитель.

От FPV до управляемых авиабомб

Разработчики заявляют, что "Ай-Петри" может действовать против ударных и разведывательных беспилотников, а также воздействовать на системы управления управляемыми авиабомбами.

Это одно из самых интересных заявлений о комплексе, поскольку борьба с УАБами значительно сложнее, чем противодействие многим типам беспилотников. В случае управляемых авиабомб важно воздействовать именно на те каналы, которые используются для навигации и коррекции полета, а возможность такого противодействия зависит от конкретной системы наведения.

Поэтому формулировку производителя о способности "подавить УАБы" следует воспринимать именно как заявленную возможность системы, а не как универсальное утверждение о способности останавливать любую управляемую авиабомбу.

Украинские разработчики тем временем ищут различные способы борьбы с этой угрозой. "Милитари 24" уже писал об украинских УАБах и разработке собственных управляемых авиабомб, а также о новых российских управляемых боеприпасах, которые создают дополнительные проблемы для украинской ПВО.

"Лира" объединяет данные от различных радаров

Еще одна интересная составляющая "Ай-Петри" находится не снаружи, а внутри программной архитектуры комплекса. Storkway разработала собственное программное обеспечение, основу которого составляет система ситуационной осведомленности "Лира".

Ее задача заключается в том, чтобы собирать информацию с различных радаров и формировать единое информационное поле. По словам представителя компании, "Лира" может интегрироваться с радиолокационными системами, в частности Robin и Saab Giraffe, после чего полученные данные используются для определения положения воздушных целей и дальнейшего противодействия им.

То есть "Ай-Петри" задумана не как изолированный комплекс, работающий сам по себе, а как элемент более крупной системы противовоздушной обороны. Это соответствует тому, как сегодня в целом меняется украинская ПВО, где различные радары, РЭБ, дроны-перехватчики и зенитные комплексы постепенно интегрируются в единую среду.

Систему планируют разместить на роботизированной платформе

Публичная демонстрация "Ай-Петри" на MSPO-2026 стала первой международной презентацией этой системы. По словам Петра Порошенко, благотворительный фонд которого закупал первые партии комплекса, его планируют использовать для защиты критически важной инфраструктуры, портов, а также железнодорожных объектов.

Отдельное направление развития связано с мобильностью. По словам Порошенко, разработчики планируют интегрировать "Ай-Петри" в наземную роботизированную платформу, что должно позволить перемещать комплекс без постоянного присутствия экипажа непосредственно возле системы.

Таким образом, "Ай-Петри" постепенно превращается из тактического средства РЭБ в модульную систему, которую можно устанавливать на различные носители и интегрировать с другими средствами наблюдения. А главной ее особенностью остается способность адаптироваться к новым угрозам за счет обновления программного обеспечения и профилей противодействия, что для украинской РЭБ в условиях постоянной технологической гонки с российскими средствами нападения может быть не менее важным, чем характеристики самой аппаратной части.