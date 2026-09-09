Про це повідомила "Оборонка", журналісти якої поспілкувалися з представником компанії безпосередньо на виставці. За його словами, "Ай-Петрі" розробляють ще з 2014 року, а тактичні комплекси вже постачають українським військовим із 2024 року.

"Ай-Петрі" створили після окупації Криму

Назва системи має цілком конкретне походження. Розробники назвали її на честь гори Ай-Петрі в Криму, а саму роботу над комплексом почали у 2014 році, після російської окупації півострова.

За словами представника Storkway, компанія вже поставила близько 400 комплексів РЕБ, які працюють на всій лінії бойового зіткнення. Система при цьому продовжує розвиватися на основі зворотного зв'язку від військових, оскільки російські засоби повітряного нападу постійно змінюються.

Це особливо важливо для сучасної радіоелектронної боротьби, адже ефективність комплексу залежить не лише від його апаратної частини, а й від актуальної бази сигналів та алгоритмів протидії. Мілітарі 24 раніше розповідав, як росіяни намагаються глушити українські дрони-перехоплювачі, що добре показує, наскільки швидко змінюється ця технологічна боротьба.

Комплекс можна розгорнути за 10 хвилин

"Ай-Петрі" існує у стаціонарному та мобільному варіантах. Мобільна версія перевозиться на пікапі, а для приведення системи у робочий стан, за словами виробника, достатньо близько 10 хвилин і двох членів екіпажу.

Конструкція комплексу передбачає поворотну платформу, на якій встановлюються модулі РЕБ. Кожен із них має два канали придушення, а також антену для виявлення сигналів і радар, який використовується для радіотехнічного спостереження за безпілотниками.

Таким чином, "Ай-Петрі" поєднує функції виявлення та придушення, а не просто створює постійне радіоперешкодове поле. Система спочатку має визначити наявну загрозу, після чого може застосовувати відповідний профіль впливу.

Саме програмна складова тут відіграє важливу роль, оскільки виробник регулярно оновлює профілі протидії відповідно до нових засобів повітряного нападу.

"Ай-Петрі" працює на 360 градусів

Заявлений робочий діапазон комплексу становить від 300 до 6000 мегагерц. Платформа може повертатися по колу та забезпечувати огляд на 360 градусів, тоді як кут охоплення однієї логоперіодичної антени становить близько 45 градусів.

У режимі виявлення система споживає приблизно 250 ватів, а під час роботи на придушення потужність зростає до 2 кіловатів. Виробник заявляє, що залежно від рельєфу місцевості комплекс здатний виявляти цілі на відстані приблизно 20-30 кілометрів.

Водночас дальність виявлення та дальність ефективного придушення не варто ототожнювати. Для РЕБ результат залежить від конкретного типу сигналу, потужності передавача, умов поширення радіохвиль та інших факторів, тому заявлені 20-30 кілометрів характеризують саме можливості виявлення за умов, про які говорить виробник.

Від FPV до керованих авіабомб

Розробники заявляють, що "Ай-Петрі" може працювати проти ударних і розвідувальних безпілотників, а також впливати на системи керування керованих авіабомб.

Це одна з найбільш цікавих заяв щодо комплексу, оскільки боротьба з КАБами значно складніша за протидію багатьом типам безпілотників. У випадку керованих авіабомб важливо впливати саме на ті канали, які використовуються для навігації та корекції польоту, а можливість такої протидії залежить від конкретної системи наведення.

Тому формулювання виробника про здатність "придушувати КАБи" варто сприймати саме як заявлену можливість системи, а не як універсальне твердження про здатність зупиняти будь-яку керовану авіабомбу.

Українські розробники тим часом шукають різні способи боротьби з цією загрозою. Мілітарі 24 уже писав про українські КАБи та розвиток власних керованих авіабомб, а також про нові російські керовані боєприпаси, які створюють додаткові проблеми для української ППО.

"Ліра" об'єднує дані від різних радарів

Ще одна цікава складова "Ай-Петрі" знаходиться не зовні, а всередині програмної архітектури комплексу. Storkway розробила власне програмне забезпечення, основу якого становить система ситуаційної обізнаності "Ліра".

Її завдання полягає в тому, щоб збирати інформацію з різних радарів і формувати єдине інформаційне поле. За словами представника компанії, "Ліра" може інтегруватися з радарними системами, зокрема Robin та Saab Giraffe, після чого отримані дані використовуються для визначення положення повітряних цілей і подальшої протидії їм.

Тобто "Ай-Петрі" задумана не як ізольований комплекс, який працює сам по собі, а як елемент більшої системи протиповітряної оборони. Це відповідає тому, як сьогодні загалом змінюється українська ППО, де різні радари, РЕБ, дрони-перехоплювачі та зенітні комплекси поступово інтегруються в єдине середовище.

Систему хочуть поставити на роботизовану платформу

Публічна демонстрація "Ай-Петрі" на MSPO-2026 стала першою міжнародною презентацією цієї системи. За словами Петра Порошенка, благодійний фонд якого закуповував перші партії комплексу, його планують використовувати для захисту критичної інфраструктури, портів, а також залізничних об'єктів.

Окремий напрямок розвитку пов'язаний із мобільністю. За словами Порошенка, розробники планують інтегрувати "Ай-Петрі" на наземну роботизовану платформу, що має дозволити переміщувати комплекс без постійної присутності екіпажу безпосередньо біля системи.

Таким чином, "Ай-Петрі" поступово перетворюється з тактичного засобу РЕБ на модульну систему, яку можна встановлювати на різні носії та інтегрувати з іншими засобами спостереження. А головною її особливістю залишається здатність адаптуватися до нових загроз через оновлення програмного забезпечення та профілів протидії, що для української РЕБ в умовах постійної технологічних перегонів з російськими засобами нападу може бути не менш важливим, ніж характеристики самої апаратної частини.