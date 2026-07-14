Украинский дрон Lucky Strike получил "глаза", позволяющие вернуться домой без GPS

Украинская компания PG Robotics представила обновленный разведывательно-ударный беспилотник Lucky Strike-2.1. Он может продолжать полет и автоматически возвращаться на базу после потери сигнала спутниковой навигации.

Украинский дрон Lucky Strike-2 получил новую версию с индексом 2.1, сообщает "Милитарный". Главным изменением стала система оптической навигации, которая помогает аппарату определять свое положение без GPS.

Как дрон ориентируется без GPS

За навигацию отвечает оптический модуль Salamandra. Вместо спутникового сигнала он анализирует изображение земной поверхности, полученное с камеры беспилотника.

Система сравнивает кадры во время движения и определяет, как меняется положение аппарата. Благодаря этому дрон может держать курс, зависать в заданной точке и найти путь обратно после потери GPS.

В PG Robotics сравнивают спутниковую навигацию с дорожными знаками для водителя. Если они исчезают, аппарат должен ориентироваться по тому, что видит вокруг себя.

Обработка изображения происходит непосредственно на борту. Для этого Lucky Strike-2.1 получил новую вычислительную платформу. Данные не нужно постоянно передавать оператору, поэтому система меньше нагружает канал связи.

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Зачем дрону нужен собственный "зрение"

Сигнал GPS можно заглушить или исказить средствами радиоэлектронной борьбы. В таком случае обычный беспилотник рискует потерять ориентацию, отклониться от маршрута или не вернуться к оператору.

Оптическая навигация не делает аппарат полностью неуязвимым для радиоэлектронной борьбы. В то же время она устраняет критическую зависимость от одного источника координат.

Это особенно важно для многоразовых платформ. Автоматическое возвращение позволяет сохранить сам беспилотник, его камеры и другое установленное оборудование даже после потери спутникового сигнала.

Что еще изменили в Lucky Strike-2.1

Помимо модуля Salamandra, разработчики обновили силовую установку, аккумуляторный блок и бортовую электронику. Доработки коснулись всех трех версий дрона, рассчитанных на использование днем и ночью, а также с различными типами передачи видеосигнала.

В компании отмечают, что изменения были внесены с учетом отзывов военных подразделений. Для передачи команд, видео и телеметрии используется цифровой канал, способный автоматически менять рабочие частоты.

PG Robotics в настоящее время завершает доработку обновленного комплекса. Предыдущую версию Lucky Strike-2 компания представила весной 2026 года и заявила о подготовке ее к серийному производству.