Украинский дрон-перехватчик уничтожил российскую "Герань": "Флэш" показал кадры за секунду до удара

В Украине успешно применили новейший отечественный беспилотник для уничтожения вражеских реактивных дронов. Разработка доказала свою эффективность в реальных боевых условиях, поразив скоростную цель.

Советник президента по вопросам развития оборонных технологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" подтвердил успешную работу новой украинской разработки.

Как работает новый перехватчик?

По словам эксперта, отечественный реактивный перехватчик обладает достаточным запасом скорости, чтобы догонять и уничтожать различные типы вражеских целей.

Хотя разработка уже доказала свою функциональность, специалисты продолжают ее совершенствовать.

Подтверждаю. Реактивный перехватчик работает. Запас скорости для различных целей достаточен,

– подчеркнул Бескрестнов.

Он также добавил, что пока не может публично назвать имена всех, кто причастен к созданию и производству этого беспилотника.



"Герань-5" за секунду до сбивания / Фото со страницы "Флэш"

Успехи СБУ и уничтожение ПВО противника

Накануне, 19 сентября, Служба безопасности Украины дважды за день успешно применила это оружие. Президент Владимир Зеленский рассказал, что бойцы военной контрразведки СБУ метко поразили российский реактивный дрон. Глава государства также поблагодарил защитников неба за точность и опубликовал видео работы нового перехватчика.

В целом с начала 2026 года Силы беспилотных систем ВСУ демонстрируют высокую эффективность. Они уже поразили 300 единиц противовоздушной обороны оккупантов, среди которых более полутора сотен зенитных ракетных комплексов и десятки радиолокационных станций.

Напомним, ранее мы писали, что Россия начала запускать дроны по Украине буквально прямо с конвейера. Анализ сбитых целей показывает, что между изготовлением деталей и боевым применением проходят считанные дни.