Это вам не "Мавик": украинский дрон "Шмавик" может летать до 1,5 часа и получил защищенный радиоканал

Украинская компания "Реактивные дроны" впервые представила на международной выставке MSPO-2026 в Польше разведывательный беспилотник "Шмавик", который разрабатывался для работы на передовой и был специально адаптирован к условиям активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

О дроне представителям "Оборонки" рассказал главный инженер компании Артем Колесник. По его словам, "Шмавик" уже прошел несколько этапов модернизации, а одним из ключевых направлений развития стала собственная система радиосвязи, использующая технологию FHSS с псевдослучайным изменением рабочей частоты.

"Шмавик" создавали на базе собственной радиосистемы

История этого беспилотника интересна тем, что разработчики с самого начала уделяли особое внимание именно связи. По словам Колесника, работу над "Шмавиком" начинали фактически с собственной радиосистемы, которая впоследствии стала использоваться и на другом беспилотнике компании "Кажан".

Радио работает в двух диапазонах, а передача сигнала предполагает постоянное изменение рабочей частоты. Такой принцип называется FHSS, или Frequency Hopping Spread Spectrum. Он затрудняет для противника задачу по обнаружению и подавлению конкретного канала связи, хотя сам по себе не означает полной неуязвимости дрона перед средствами РЭБ.

Именно борьба за устойчивую связь стала одной из главных особенностей современной войны беспилотников. "Милитари 24" ранее рассказывал, как российские средства РЭБ пытаются противодействовать даже украинским дронам-перехватчикам, поэтому производители разведывательных БПЛА вынуждены постоянно совершенствовать не только сами летательные аппараты, но и каналы управления ими.

Дрон прошел несколько этапов модернизации

"Шмавик" не остался в своей первоначальной конфигурации. По словам представителя компании, в процессе развития в нем меняли полетный контроллер, камеры, раму, систему навигации, двигатели и пропеллеры.

В результате сформировалась актуальная версия беспилотника, предназначенная прежде всего для разведывательных задач и наблюдения. Рабочая высота "Шмавика" составляет примерно 150–250 метров, а для наблюдения он может быть оснащен дневной камерой с оптическим зумом и функциями на основе искусственного интеллекта или камерой с двойной оптикой и инфракрасной подсветкой.

При этом дрон использует полутвердый литий-полимерный аккумулятор емкостью 10–12 ампер-часов. По заявленным характеристикам, без дополнительной полезной нагрузки "Шмавик" может находиться в воздухе до часа, тогда как рекордный показатель, как утверждает производитель, составляет примерно полтора часа.

С полезной нагрузкой дальность уменьшается

Разведывательная конфигурация предусматривает радиус действия до 25 километров. При этом характеристики меняются, если беспилотник получает дополнительное оборудование.

Артем Колесник: компания разработала штатную систему сброса, которая позволяет нести до одного килограмма дополнительной полезной нагрузки отдельно от камеры. В такой конфигурации время полета сокращается примерно до 40 минут, а заявленный радиус действия составляет около 15–20 километров.

Здесь, как и в случае с любым легким беспилотником, реальные показатели зависят от многих факторов, в частности от погодных условий и работы оператора. Поэтому приведенные производителем цифры следует рассматривать как заявленные характеристики, а не как гарантированный результат в любых условиях.

"Шмавик" уже прошел путь от прототипа до массового применения

По данным компании, в Силах обороны Украины уже использовалось около 1,5 тысячи "Шмавиков". Закупки осуществлялись через Агентство оборонных закупок, систему "е-Балив", Brave1 Market и прямые контракты с воинскими частями.

Эта цифра показывает, что перед нами уже не просто выставочный проект, который лишь ищет свое место среди украинских БПЛА. В то же время количество поставленных аппаратов является заявлением производителя, а независимой полной верификации этой цифры в открытых источниках нет.

Параллельно производитель пытается увеличить долю собственных компонентов в конструкции. По состоянию на начало сентября компания самостоятельно производила примерно 30% электроники для "Шмавика", а к концу года планирует перейти к полному собственному производству электронных компонентов.

Украинскую электронику будут производить и в Польше

Для этого "Реактивные дроны" приобрели производственные площадки в Польше и планируют установить там оборудование для поверхностного монтажа электронных компонентов, так называемые SMT-линии.

Это направление может оказаться важным не только для самого "Шмавика", но и для всей производственной модели компании, ведь контроль над электроникой позволяет быстрее адаптировать беспилотник к новым требованиям фронта и снижать зависимость от внешних поставщиков.

Украинские производители в целом движутся именно в этом направлении, пытаясь создавать не отдельные модели БПЛА, а собственные технологические платформы с контролем над критически важными компонентами. "Милитари 24" уже писал об украинских дронах, которые получают новые аккумуляторные технологии для увеличения дальности полета, а также о разработке новых аккумуляторов для беспилотников.

Главное преимущество "Шмавика" – адаптация к условиям войны

Публичная презентация на MSPO-2026 показала, что "Шмавик" развивается не только за счет увеличения дальности или времени полета. Значительная часть изменений касается тех компонентов, которые непосредственно определяют выживаемость разведывательного дрона в условиях насыщенной радиоэлектронной среды.

Собственная система связи с псевдослучайным изменением частоты, различные варианты камер, обновленная навигация, собственное производство электроники и возможность работы с дополнительной полезной нагрузкой фактически формируют отдельную платформу, которую производитель может постепенно адаптировать к новым условиям.

И это, пожалуй, самое интересное в "Шмавике". Его представили в Польше уже не как экспериментальный беспилотник, а как систему, прошедшую несколько этапов модернизации и, по данным производителя, уже используемую украинскими военными в значительном количестве. В то же время дальнейшее развитие дрона, судя по заявлениям компании, будет связано не столько с радикальным изменением конструкции, сколько с усовершенствованием связи, электроники, оптики и устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.