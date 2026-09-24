До 300 кг груза без риска для военных: украинский НРК Varkhan допущен к эксплуатации

Украинский наземный роботизированный комплекс "Varkhan" прошел кодификацию и допущен к эксплуатации в Силах обороны. Машина уже работает на фронте, где доставляет грузы на позиции вместо военных.

Украинский НРК "Varkhan" прошел кодификацию и был допущен к эксплуатации в Силах обороны. Об этом "Оборонцы" сообщили в компании Air3F, разработавшей этот комплекс.

По словам производителя, Varkhan уже выполняет логистические миссии в боевых условиях. Его используют для доставки необходимого груза на позиции, куда отправлять военных слишком рискованно.

Ранее "Милитари24" уже рассказывало о Varkhan, когда Air3F впервые продемонстрировала этот комплекс. Тогда разработчики позиционировали его как универсальную платформу для логистики, эвакуации и других задач на фронте.

Varkhan может перевозить 300 килограммов

В основе Varkhan лежит полноприводное колесное шасси 4×4 с зависимой подвеской и клиренсом 220 миллиметров. Такая конструкция рассчитана на движение по пересеченной местности, где робот должен преодолевать неровности и сохранять контакт с поверхностью.

Заявленная грузоподъемность комплекса составляет до 300 килограммов. С такой нагрузкой Varkhan может преодолеть до 37 километров по пересеченной местности, а без груза запас хода увеличивается до 50 километров. Максимальная скорость машины составляет 20 километров в час.

Для фронтовой логистики такая конфигурация имеет практический смысл, ведь робот может выполнять регулярные рейсы с боеприпасами, имуществом или другими необходимыми грузами, не подвергая тому же риску экипаж автомобиля или пешую группу.

Именно логистика остается одним из главных направлений использования НРК на фронте. На 24 Канале ранее сообщали, что наземные роботы уже выполняют значительную часть таких задач, а военные используют их также для эвакуации раненых.

Робот может работать до трех суток

Одной из особенностей Varkhan является возможность длительной работы. Производитель заявляет о 72 часах функционирования комплекса, причем аккумуляторные батареи сделали быстросъемными.

Для управления и передачи данных робот использует защищенный аналоговый радиоканал. Также предусмотрена возможность интеграции со Starlink и LTE, что позволяет использовать различные каналы связи в зависимости от условий работы.

Для ночных миссий комплекс оснащен инфракрасной подсветкой, поэтому его можно использовать и в темное время суток.

Varkhan при этом является не отдельной машиной, а частью экосистемы Air3F. В нее входят наземные станции управления T-Bone, антенны, мачты, ретрансляторы и поворотные механизмы.

НРК все больше берут на себя логистику

Varkhan демонстрирует общую тенденцию развития наземных роботизированных систем в Украине. Если изначально НРК в основном воспринимались как экспериментальные платформы для отдельных боевых задач, то сейчас все больше машин используют именно для логистики и эвакуации.

В "Милитари24" уже разбирали, как меняется применение НРК на фронте и почему роботизированные машины постепенно берут на себя задачи, для выполнения которых раньше приходилось рисковать людьми.

При этом конструкция Varkhan хорошо вписывается в это направление. Колесное шасси обеспечивает машине достаточную мобильность, грузоподъемность позволяет перевозить значительный запас имущества за один рейс, а различные каналы связи дают возможность продолжать работу в сложных условиях.

Отдельно украинские разработчики работают и над другими конфигурациями НРК. Одни машины создают для эвакуации, другие используют в качестве носителей вооружения или средств разведки, а логистические платформы постепенно переходят к регулярному применению на фронте.

Кодификация Varkhan означает, что комплекс теперь официально допущен к эксплуатации в Силах обороны. В Air3F заявили, что серийное производство уже началось, а после кодификации компания сможет нарастить объемы производства и поставок военным.