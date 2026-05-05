Украинский стартап "роев дронов" Swarmer заходит в Японию: что известно о новой сделке
- Swarmer объявила о выходе на японский рынок с поддержкой Rakuten Group для интеграции автономных дроновых технологий.
- Компания разрабатывает AI-платформу для управления "роями дронов" и стала первой украинской defense-tech компанией, вышедшей на Nasdaq.
Компания Swarmer объявила о планах выйти на японский рынок автономных дроновых технологий при поддержке Rakuten Group. По словам команды, это должно ускорить ее интеграцию в экосистему беспилотных систем Японии.
Swarmer, Inc., которую на Nasdaq торгуют под тикером SWMR, специализируется на программном обеспечении для автономности дронов и утверждает, что с апреля 2024 года поддержала более 100 000 боевых миссий в Украине. Теперь компания сообщила о намерении расширить свои решения на японский рынок. Партнером в этом проекте выступает Rakuten Group, Inc., которая, по словам Swarmer, поможет с выводом технологий компании в Японию. В компании считают, что это ускорит их выход в сегмент advanced unmanned systems.
Почему именно Япония может стать важным рынком для Swarmer?
В Swarmer отмечают, что Япония является одной из наиболее развитых в мире сред в сфере робототехники, а потому рассматривают эту страну как перспективную площадку для масштабирования своих технологий. Генеральный директор компании Сергей Куприенко заявил, что долгосрочная цель Swarmer – предложить партнерам интероперабельную и высоконадежную автономность, а также многоплатформенную координацию.
Япония является одним из самых развитых в мире сред в сфере робототехники, и наше долгосрочное видение – обеспечить партнеров, которые работают на таком уровне, интероперабельными и высоконадежными автономными решениями,
– заявил Сергей Куприенко, CEO Swarmer.
Swarmer уже продемонстрировала автономную операцию seek and hit с использованием восьмидюймовых одноразовых дронов. Компания считает, что сотрудничество с Rakuten откроет для нее возможности не только в оборонном сегменте, но и в сферах исследований, безопасности, инфраструктуры и промышленности в Японии.
Рои дронов: что делает Swarmer?
Украинский стартап реализует технологию для управления "роями дронов", когда один оператор может управлять большим количеством беспилотников.
- Swarmer стала первой украинской defence-tech компанией, вышедшей на биржу Nasdaq, привлекая 15 миллионов долларов во время IPO, что стало важным сигналом для западных инвесторов о потенциале украинского военного техсектора.
- Компания разрабатывает платформу на основе искусственного интеллекта для автоматизированного управления роями дронов, что позволяет беспилотникам действовать согласованно без постоянного вмешательства оператора, повышая эффективность в условиях РЭБ и других вызовов на поле боя.