Swarmer, Inc., яку на Nasdaq торгують під тикером SWMR, спеціалізується на програмному забезпеченні для автономності дронів і стверджує, що з квітня 2024 року підтримала понад 100 000 бойових місій в Україні. Тепер компанія повідомила про намір розширити свої рішення на японський ринок. Партнером у цьому проєкті виступає Rakuten Group, Inc., яка, за словами Swarmer, допоможе з виведенням технологій компанії до Японії. У компанії вважають, що це пришвидшить їхній вихід у сегмент advanced unmanned systems.

Чому саме Японія може стати важливим ринком для Swarmer?

У Swarmer наголошують, що Японія є одним із найбільш розвинених у світі середовищ у сфері робототехніки, а тому розглядають цю країну як перспективний майданчик для масштабування своїх технологій. Генеральний директор компанії Сергій Купрієнко заявив, що довгострокова мета Swarmer – запропонувати партнерам інтероперабельну та високонадійну автономність, а також багатоплатформену координацію.

Японія є одним із найрозвиненіших у світі середовищ у сфері робототехніки, і наше довгострокове бачення – забезпечити партнерів, які працюють на такому рівні, інтероперабельними та високонадійними автономними рішеннями,

– заявив Сергій Купрієнко, CEO Swarmer.

Swarmer уже продемонструвала автономну операцію seek and hit із використанням восьмидюймових одноразових дронів. Компанія вважає, що співпраця з Rakuten відкриє для неї можливості не лише в оборонному сегменті, а й у сферах досліджень, безпеки, інфраструктури та промисловості в Японії.

Рої дронів: що робить Swarmer?

Український стартап реалізує технологію для керуванням "роями дронів", коли один оператор може керувати великою кількістю безпілотників.