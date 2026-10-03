В Киеве работают российские ретрансляторы, корректирующие удары "Шахедов" – "Флэш"

В Киеве могут работать российские mesh-ретрансляторы. Они временно снабжают канал управления "Шахедами" во время ударов по столице.

Такой вывод сделал советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Как Россия наносит удары по Киеву?

"Флэш" предполагает, что таких ретрансляторов в столице может быть от одного до трех.

По словам эксперта, ретрансляторы трудно найти, но именно они могут обеспечивать точную наводку "Шахедов" на цели в Киеве.

Пока такие устройства остаются активными, полная блокировка города средствами РЭБ, по его мнению, не даст требуемого результата.

В качестве доказательства своей версии "Флэш" вспомнил управляемый удар по зданию СБУ. В момент атаки, говорит специалист, в небе не было других "Шахедов" – ретрансляторов.

Эксперт также проанализировал другие удары по мостам Киева и возможности организации дальних жителей в России в эти моменты.

Без стабильного онлайн-управления прямо до момента удара, точно попасть в опору или ванты моста невозможно,

– объяснил он.

Бескрестнов добавил, что в настоящее время в каналах врага активно обсуждают размещение ПВО на мостах в Киеве. По его словам, пока будет существовать онлайн-управление "Шахедами", под ударом будут не только мосты, но и ПВО.

Напомним, что Россия несколько дней подряд прицельно бьет по мостам в Киеве. Из-за вражеских атак движение Южным мостом перекрыто, а Северный мост работает с ограничениями.