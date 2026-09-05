Украина вышла на новый уровень борьбы с БПЛА: Sting интегрировали в морской дрон MV11

Украинские разработчики интегрировали дроны-перехватчики Sting в морскую беспилотную платформу MV11. Изначально она создавалась как дальнобойная транспортная платформа с полезной нагрузкой до 2200 килограммов и автономностью до семи дней.

Компания "Дикие Шершни" показала видео, на котором видны 18 защищенных боксов для перехватчиков, установленных на борту морского дрона.

Что известно о новой версии MV11?

В "Диких Шершнях" опубликовали видео, на котором показали особенности интеграции системы. В частности, перехватчики Sting размещаются в специальных защищенных боксах, установленных на борту морского дрона.

На украинский MV11 установили Sting: смотрите видео

Внутри каждого бокса дроны фиксируются с помощью четырех направляющих труб. На продемонстрированной платформе MV11 установили 18 таких боксов, то есть морской беспилотник может нести значительное количество перехватчиков.

ГУР уже давно применяет STING, которые запускаются прямо с морских дронов "Магура",

– пояснили в компании.

Морскую платформу MV11 публично продемонстрировали во время парада ко Дню Независимости Украины на Днепре вместе с другими моделями MAGURA. Ее создали как транспортную беспилотную платформу, способную работать вдали от берега.

По заявленным характеристикам, MV11 может перевозить до 2200 килограммов полезной нагрузки, а его автономность может составлять до семи дней. Это дает платформе возможность длительное время находиться в районе выполнения задачи без непосредственного присутствия экипажа.

Именно значительный запас полезной нагрузки и автономность делают MV11 пригодным для размещения дополнительных систем. В данном случае на морской платформе разместили комплексы с дронами-перехватчиками Sting.

Sting – скоростной украинский дрон-перехватчик, разработанный компанией "Дикие Шершни". Его назначение – уничтожение вражеских беспилотников, в частности ударных дронов, которые Россия использует для атак на Украину.

По данным компании, по состоянию на август 2026 года с начала года боевые подразделения Сил обороны с помощью Sting уничтожили более 11 тысяч российских беспилотников типов "Шахед" / "Герань" и "Гербера" различных модификаций, в том числе реактивных.

Управление Sting осуществляется через систему Hornet Vision Ctrl, которая, по данным разработчиков, позволяет оператору управлять перехватчиками на значительном расстоянии. Ранее сообщалось, что с помощью Sting украинские военные поразили воздушную цель на высоте 7472 метра.