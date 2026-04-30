США впервые могут применить гиперзвуковую ракету Dark Eagle против Ирана

Америка впервые в истории может развернуть гиперзвуковую ракету большой дальности Dark Eagle для потенциальных ударов на Ближнем Востоке. Центральное командование США обратилось с соответствующим запросом, который сейчас рассматривается Пентагоном.

Вероятной целью называют Иран. Об этом пишет Bloomberg.

Почему США рассматривают развертывание ракеты?

Центральное командование США направило запрос на переброску гиперзвуковой системы большой дальности Dark Eagle в регион Ближнего Востока.

Причиной такого шага, по данным источников, стало перемещение иранских пусковых установок баллистических ракет в глубь страны. Это сделало их недосягаемыми для части имеющихся американских высокоточных систем, имеющих ограниченную дальность.

Речь идет о ракетах, способных поражать цели на расстоянии более 300 миль (около 480 километров), тогда как Иран, по оценкам США, сместил свои объекты за пределы этой зоны поражения. В ответ Вашингтон рассматривает применение системы с принципиально большей дальностью и способностью прорывать современную ПВО.

Возможное развертывание Dark Eagle имеет не только тактическое, но и глобальное стратегическое значение. США впервые демонстрируют готовность применить собственное гиперзвуковое оружие в реальном потенциальном конфликте. Это также сигнал для России и Китая, которые уже имеют собственные гиперзвуковые системы. Вашингтон таким образом пытается показать, что больше не отстает в этой сфере вооружений.

Аналитики отмечают, что Dark Eagle изначально создавалась именно как ответ на развитие гиперзвуковых технологий в этих странах.

В случае реализации это может стать первым случаем использования американского гиперзвукового оружия в реальном потенциальном конфликте, что существенно изменит баланс сил в регионе.

Что известно о гиперзвуковой ракете Dark Eagle?

Dark Eagle – это американская гиперзвуковая система большой дальности, которая разрабатывается для поражения высокозащищенных и мобильных целей.

Она способна:

развивать скорость более 5 Махов (в 5 раз быстрее звука);

маневрировать во время полета; обходить системы противоракетной обороны;

поражать цели на дистанции более 1700 – 2700 километров (точные параметры засекречены).

Разработчиком системы является компания Lockheed Martin. Стоимость одной ракеты оценивается примерно в 15 миллионов долларов, а полная батарея может стоить до 2,7 миллиарда долларов.

По данным СМИ, пока существует лишь ограниченное количество таких ракет – не более нескольких единиц.

США хотят начать блокаду Ирана: что об этом известно?

Дональд Трамп поручил своей команде подготовить план длительной экономической блокады Ирана, которая должна стать инструментом усиления давления на Тегеран. Речь идет прежде всего об ограничении экспорта иранской нефти, что является ключевым источником доходов страны.

По данным СМИ, США рассматривают вариант усиления контроля над морскими маршрутами к иранским портам и из них. Такой подход предполагает фактическое осложнение или частичное блокирование судоходства, связанного с Ираном.

В Вашингтоне считают, что это менее рискованный сценарий по сравнению с прямыми военными ударами или масштабной эскалацией конфликта. Основная цель плана – постепенное экономическое истощение Ирана из-за сокращения валютных поступлений от продажи энергоносителей.

В то же время обсуждаются альтернативные варианты, включая дипломатические договоренности по Ормузскому проливу, который является критически важным для мировой торговли нефтью. По оценкам американской стороны, реализация блокады может стать инструментом давления в переговорах по ядерной программе Ирана.