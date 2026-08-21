Союзники США сомневаются в способности Америки защитить их. Поводом для беспокойства стала неспособность Дональда Трампа достичь поставленных целей в Иране.

Речь идет не только о европейских, но и об азиатских странах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Почему союзники сомневаются в возможностях США?

Партнеры и противники Вашингтона пытаются понять, не ослабили ли промышленный упадок, стратегическая несогласованность и политическая дисфункция США настолько, что они больше не смогут играть решающую роль в будущих конфликтах, которые могут охватить Европу, Ближний Восток и Азию. Эту обеспокоенность разделяют и многие чиновники в Вашингтоне.

Раньше вопрос заключался в доверии – действительно ли Соединенные Штаты это сделают? Но возможности являются важной частью этого уравнения. И, учитывая все сообщения о том, как США расходуют боеприпасы, вполне логично, что противники будут предполагать, что США сейчас менее боеспособны, чем несколько месяцев или несколько лет назад,

– заявил чиновник времен первой администрации Трампа Мэтью Крениг.

По его словам, решение американского президента сократить военные учения с Южной Кореей и заявления о "уважительном отношении" к КНДР, в то время как Пхеньян развертывает баллистические ракеты и войска в Европе в рамках своего альянса с Россией, являются последним шагом, который вызвал сомнения относительно устойчивости Соединенных Штатов.

Также Трамп заморозил сделку на 14 миллиардов долларов США по продаже военной техники Тайваню. Еще одним решением президента, подвергшимся критике, стало переброс ключевых военных активов США – от батарей противоракетной обороны до единственного авианосца, дислоцировавшегося в Тихом океане, – на Ближний Восток.

Европейские чиновники все больше сомневаются в том, что Америка Трампа поможет им в случае нападения России. Неофициально мы все знаем, что они не будут рисковать своей безопасностью ради стран Балтии или ради Германии. Американского ядерного зонтика больше нет,

– сказал немецкий полковник в отставке Родрих Кизеветтер.

Другой немецкий эксперт отмечает, что ощущение уязвимости Америки и Запада может соблазнить авторитарные режимы, в частности Владимира Путина.

Что известно о возможном ослаблении США?

Белый дом опроверг сообщения СМИ и аналитиков о дефиците оружия.

Вооруженные силы Соединенных Штатов располагают более чем достаточным количеством боеприпасов, патронов и запасов для достижения всех стратегических целей президента Трампа и выхода за их пределы, а операция "Эпическая ярость" показала, что происходит, когда вмешиваешься в дела Соединенных Штатов,

– заявила заместитель пресс-секретаря Анна Келли.

Однако военные аналитики подсчитали, что запасы некоторых видов оружия находятся на опасно низком уровне, а для их пополнения потребуется много лет. Центр стратегических и международных исследований подсчитал, что США уже израсходовали половину своих довоенных запасов ракет-перехватчиков, таких как Patriot и THAAD, и треть арсенала дальнобойных ракет Tomahawk и JASSM.

В экспертном исследовании ведомства, опубликованном в этом месяце, говорится, что арсеналы Вашингтона исчерпаны настолько, что США больше не могут сдержать нападение Китая на Тайвань.

Один аналитик подчеркивает, что США остаются ведущей мировой державой, обладающей финансовой, технологической, культурной и демографической силой для восстановления. Он подчеркнул, что когда Путин и Си Цзиньпин говорят об ослаблении Вашингтона, "они хотели бы быть такими же слабыми, как США".

Для многих американских союзников критическая нехватка ракет-перехватчиков баллистических ракет, в частности Patriot PAC-3 MSE, является главной слабостью свободного мира.

Каковы последствия ослабления США?

The Wall Street Journal пишет, что частично дисбаланс в ракетной угрозе заключается в том, что автократии фактически находятся в состоянии войны или переводят свою оборонную промышленность на военные рельсы. В то же время Запад продолжает жить по правилам мирного времени.

CSIS подсчитала, что у США есть всего 800 ракет для Patriot. Несмотря на это, производители ракет-перехватчиков пока добились лишь незначительного увеличения производства (на 20% больше, чем годом ранее).

Россия же, напротив, несмотря на санкции Запада, нарастила производство собственных ракет. Этот дисбаланс имеет стратегические последствия.

Как пишут СМИ, Украина фактически оказалась беззащитной перед российской баллистической ракетной угрозой, поскольку Трамп отклонил просьбу Зеленского о дополнительных ракетах-перехватчиках для Patriot. Это укрепило решимость Путина продолжать войну. Россия рассчитывает уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины следующей зимой, вынудив Киев капитулировать.

Есть определенный положительный момент в том, что дефицит противоракетной обороны проявился в войне против относительно слабого врага, такого как Иран,

– утверждает американский эксперт Людовик Худ.

Этот сигнал тревоги был необходим. Он отмечает, что за последние десятилетия Западу было очень легко поддаться ложному чувству безопасности.

Отметим, что первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Кислица также утверждает, что Россия будет пытаться заставить Украину капитулировать. По его словам, до марта 2027 года Путин не пойдет ни на какие мирные переговоры.