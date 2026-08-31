Впервые в мире: компания F-Drones провела дистанционные гонки беспилотников

Украинский производитель беспилотников F-Drones впервые в мире организовал соревнования по дистанционному управлению FPV-дронами с дополнительной нагрузкой. Ключевая особенность – пилоты находились на расстоянии в сотни километров от места запуска БПЛА.

Об этом сообщила Федерация технологического спорта Украины.

Что известно о дистанционных соревнованиях по технологическому спорту

"F-Drones впервые в мире провели дистанционные соревнования по технологическому спорту в категории "Управление FPV-дронами с дополнительной нагрузкой". Главная особенность формата – БПЛА физически находились на полигоне в одной области, а пилоты – в другой, в сотнях километров от трассы. Управление дронами осуществлялось в режиме реального времени с помощью технологии дистанционного управления F-Drones", – сообщили в Федерации технологического спорта.

Как отметили в Федерации, победителем соревнований стал Эдуард Алехин, который преодолел трассу за 40 секунд с первой попытки.

В дистанционный этап прошли 11 лучших пилотов. Победителем дистанционных соревнований стал Эдуард Алехин (RSZM) из команды iCopterFPV. Он с первой попытки дистанционно преодолел трассу за 40 секунд. А самому молодому участнику соревнований – всего 12 лет,

– отметили в Федерации.

Они подчеркнули, что дистанционный формат соревнований дает возможность привлекать молодежь к современным дронным технологиям еще на этапе обучения.

"Для нас это еще один важный шаг в развитии технологического спорта. Это новый формат соревнований, новые сценарии подготовки пилотов и возможность привлекать молодежь к современным дронным технологиям еще на этапе обучения и занятий спортом. Именно благодаря таким форматам формируется следующее поколение операторов, инженеров и разработчиков. Благодарим команду F-Drones за технологии, партнерство и готовность вместе создавать новые форматы технологического спорта", – подчеркнули в Федерации технологического спорта.

Как сообщалось ранее, украинская компания F-Drones производит десятки тысяч беспилотников в месяц для Вооруженных Сил Украины и насчитывает в своей команде несколько сотен инженеров и ИТ-специалистов. Она также первой получила разрешение на экспорт 2000 готовых дронов для американской армии. За последние месяцы компания представила комплекс F-CAPTAIN класса middle strike, обновленный перехватчик реактивных "Шахедов" LITAVR+ и новый компактный пятидюймовый FPV-дрон для штурмовых подразделений – F5.