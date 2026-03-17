Если бы Иран массово атаковал базу на Кипре, мы бы смогли ее защитить, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина смогла бы помочь в защите британской базы на Кипре. Он подчеркнул, что такая оборона вскоре может понадобиться всей Европе.

Зеленский отметил, что украинские эксперты смогли бы разместить команды перехвата, установить радары и акустическое покрытие на острове. Об этом президент Украины заявил во время обращения к парламенту Великобритании.

Как Украина помогла бы в защите Кипра?

Глава государства отметил опасность дронов. Он отметил, что БпЛА можно запускать не только с земли, но и с кораблей в море и такие удары на сегодняшний день уже не редкость.

Многие страны уже используют эту технологию. Поскольку в морях Европы до сих пор находится значительное количество российских танкеров – это представляет серьезную опасность,

– отметил президент.

Зеленский заявил, что Украина не имеет мощного флота как Великобритания и другие союзники, однако украинцы смогли оттеснить российский флот подальше от границ, где вражеские корабли прячутся от морских дронов.

Он отметил, что российский флот не имеет эффективных средств противодействия украинским БпЛА из-за постоянного развития такого вооружения.

По словам президента, Украина начинала с простых дронов-камикадзе, а потом создала дроны с турелями, которые могут сбивать российские вертолеты.

Какие еще были заявления Зеленского во время обращения?