Зеленський зазначив, що українські експерти змогли б розмістити команди перехоплення, встановити радари і акустичне покриття на острові. Про це президент України заявив під час звернення до парламенту Великої Британії.

Як Україна допомогла б у захисті Кіпру?

Глава держави наголосив на небезпеці дронів. Він зауважив, що БпЛА можна запускати не тільки із землі, а й з кораблів у морі й такі удари на сьогоднішній день вже не рідкість.

Багато країн вже використовують цю технологію. Оскільки в морях Європи досі перебуває значна кількість російських танкерів – це становить серйозну небезпеку,

– зазначив президент.

Зеленський заявив, що Україна не має потужного флоту як Велика Британія та інші союзники, проте українці змогли відтіснити російський флот якнайдалі від кордонів, де ворожі кораблі ховаються від морських дронів.

Він наголосив, що російський флот не має ефективних засобів протидії українським БпЛА через постійний розвиток такого озброєння.

За словами президента, Україна починала з простих дронів-камікадзе, а потім створила дрони з турелями, які можуть збивати російські гелікоптери.

Які ще були заяви Зеленського під час звернення?