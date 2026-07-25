Розробляють колісну САУ з морської гармати: журналіст пояснив, які проблеми виникли у Росії

Росія працює над створенням нової берегової артилерійської установки на основі 130-мм корабельної гармати А-192М "Армат". Цей крок може свідчити про проблеми російського ВПК із виробництвом сучасних самохідних артилерійських систем.

Таку думку висловив журналіст Андрій Цаплієнко.

Яке нове озброєння прагнуть зробити росіяни?

За словами Цаплієнка, спроба встановити корабельну гармату на сухопутну колісну платформу може свідчити про неспроможність Росії масштабувати виробництво сучасних автоматичних самохідних артилерійських установок, подібних до шведської Archer або французької CAESAR.

Водночас він припустив, що російські конструктори могли відмовитися від ідеї створення універсальної міжвидової артилерійської системи на кшталт "Коаліції-СВ".

За інформацією видання Мілітарний, нова установка створюється на базі корабельної гармати А-192М "Армат", яку виробляє завод "Арсенал" для фрегатів проєкту 22350 типу "Адмірал Горшков". Таку ж гармату встановили й на модернізований важкий атомний ракетний крейсер "Адмірал Нахімов".



Артилерійська установка на базі корабельної А-192М "Армат" / Фото дослідника бронетехніки Андрія Тарасенка

А-192М "Армат" є одноствольною універсальною корабельною артилерійською установкою калібру 130 мм, розробленою на основі двоствольної АК-130. Вона призначена для ураження надводних, берегових і повітряних цілей. Маса установки без боєкомплекту становить близько 25 тонн. Темп стрільби сягає до 30 пострілів за хвилину. Максимальна дальність ураження надводних і берегових цілей становить приблизно 23 кілометри, а повітряних – до 18 кілометрів. Після завершення кваліфікаційних випробувань у 2021 році гармату запустили в серійне виробництво.

Нагадаємо, Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав серйозно ставитися до російського проєкту супутникової мережі "Расвєт", яка має стати аналогом Starlink. За його словами, хоча наразі на орбіті перебуває близько 40 супутників, Росія активно нарощує угруповання, яке в майбутньому може суттєво посилити її військові можливості.

Він зазначив, що до 2027 року Москва планує вивести на орбіту близько 250 супутників, а до 2030-го – понад тисячу. Очікується, що система забезпечуватиме російську армію швидкісним супутниковим зв'язком, покращуючи координацію військ, управління безпілотниками та передачу розвідувальних даних.