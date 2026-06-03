Щоб отримати Patriot раніше 2030 року, Україна має проплатити контракт, – Зеленський

Україна зіткнулася з серйозною проблемою під час переговорів щодо закупівлі нових американських систем Patriot та ракет до них. За словами президента Володимира Зеленського, через величезну чергу на виробництво комплекси могли б надійти до України лише близько 2030 року.

Саме тому Київ був змушений шукати альтернативні варіанти для швидкого посилення протиповітряної оборони. Про це президент України заявив під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає 24 Канал.

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Якою є ситуація з Patriot?

Зеленський повідомив, що ще у 2025 році українська сторона отримала можливість домовитися зі Сполученими Штатами про постачання нових систем протиповітряної оборони Patriot.

Глава держави не став розголошувати кількість комплексів, про які йшлося під час переговорів. Також він не уточнив обсяг можливих поставок ракет-перехоплювачів PAC-2 та PAC-3. Водночас президент наголосив, що головною проблемою стала не відсутність політичної підтримки чи небажання партнерів допомагати Україні, а виробничі можливості американського оборонного сектору.

У нас з'явилася можливість домовитися відповідно з виробництвом Сполучених Штатів Америки про системи нових Patriot і відповідно про кількість ракет до цих систем. Черга на PAC-2, на PAC-3, безумовно на систему Patriot, вимірюється роками,

– пояснив Зеленський.