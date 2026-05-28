28 травня Володимир Зеленський прибув з візитом до Швеції. У ході зустрічі стало відомо, що Швеція передає Україні 16 винищувачів Gripen.

Також Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці.

Що відомо про передачу винищувачів Gripen?

Зеленський повідомив, що відповідні домовленості були досягнуті наприкінці 2025 року. Він зазначив, що шведські літаки посилять український повітряний флот та нашу оборону.

Президент висловив сподівання, що перші винищувачі надійдуть в Україну уже впродовж наступних 10 місяців.

"Ми будемо зі свого боку робити все можливе і дуже розраховуємо на це… Це надзвичайно вагома для нас підтримка", – зазначив Зеленський.

Він зазначив, що ці літаки будуть із відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе, зокрема, захисту від російських керованих авіабомб.

Окрім цього, Україна також готова сама купувати Gripen.

Напередодні, 27 травня, на рівні Євросоюзу, а 28 травня й у Верховній Раді остаточно ухвалили рішення для пакету європейської підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро.