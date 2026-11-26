Президент Фінляндії Александр Стубб пояснив, чому партнери укладають угоди про дрони з Україною. Він наголосив, що Київ має унікальний бойовий досвід і потужність виробляти 10 мільйонів БпЛА на рік.

Його цитує Clash Report.

Чому Захід укладає угоди про дрони з Києвом

Фінський лідер звернув увагу на разючу трансформацію українського оборонно-промислового комплексу в умовах повномасштабної війни. За його спостереженнями, наразі Україна має дві фундаментальні переваги, які роблять співпрацю з нею критично вигідною для західних держав.

Ви бачите, як багато з нас укладають угоди про безпілотники з українцями. Чому ми це робимо? Ну, тому що у них є дві речі,

– зазначив Александр Стубб.

По-перше, як пояснив президент, українські військові володіють колосальним масивом даних та унікальним досвідом застосування технологій безпосередньо на полі бою. По-друге, в країні вже сформована апаратна база та потужна інфраструктура для серійного випуску техніки.

Він також акцентував на дивовижному темпі розвитку цього сектору. Стубб нагадав, що ще чотири з половиною роки тому країна взагалі виробляла нуль дронів, тоді як сьогодні український виробничий потенціал зріс до 10 мільйонів безпілотників на рік.

Крім того, за словами Стубба, війна в Україні навряд чи завершиться до кінця року. Тому він закликав союзників допомогти українцям пережити важку зиму.