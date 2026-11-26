Таку заяву 26 листопада зробив президент Фінляндії Александр Стубб. Його слова цитує Clash Report.

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До чого закликає лідер Фінляндії

Чи вірю я, що війна в Україні завершиться до кінця року? Ні, не думаю. Тому нам потрібно готуватися до важкої зими в Україні. Насамперед подбати про посилення протиповітряної оборони, захист енергетичної інфраструктури та фінансову підтримку– підкреслив Александр Стубб.

Зауважимо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Дональд Трамп прагне, аби Україна і Росія уклали мирну угоду до січня 2027 року. Втім, сам американський лідер заявив, що не встановлював жодних часових рамок.

За словами фінського президента, ситуація на фронті залишається надзвичайно важкою.

Зокрема, за даними, які Фінляндія отримує від України, лише в жовтні Росія втратила 53 тисячі військових убитими та пораненими. Для порівняння Стубб навів війну в Афганістані, де за десять років радянська армія втратила 18 тисяч військових. Він наголосив, що нинішні масштаби втрат свідчать про величезну людську трагедію.

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Фінський президент також відзначив роль України у розвитку сучасної війни. За його словами, нині саме Україна та Росія мають найбільший досвід ведення повномасштабної війни із застосуванням сучасних технологій.

Стубб звернув увагу, що європейські країни дедалі активніше укладають угоди з Україною у сфері безпілотників. Це пояснюється наявністю в України бойового досвіду, даних із поля бою та власних виробничих потужностей.

Він нагадав, що ще чотири з половиною роки тому Україна не виробляла дронів, тоді як цьогоріч її виробничі потужності дають змогу виготовити до 10 мільйонів безпілотників.