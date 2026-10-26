США випробують зброю, яка викликає нестерпний жар на шкірі: що таке ADS

Міністерство внутрішньої безпеки США отримало дозвіл на семимісячні випробування військової системи Active Denial System. Вона спрямовує невидимі міліметрові хвилі, які швидко нагрівають поверхню шкіри та спричиняють сильний біль. Її можливе використання проти людей на кордоні з Мексикою викликало запитання щодо безпеки та прав людини.

Про дозвіл повідомляє CNN із посиланням на меморандум, підписаний міністром оборони США Пітом Гегсетом у вересні 2026 року. Документ дозволяє тимчасово передати Міністерству внутрішньої безпеки (DHS) одну установку Active Denial System (ADS) на сім місяців для випробувань і розробки процедур можливого застосування на південному кордоні. Це не означає, що систему вже використовують проти мігрантів.

Як ADS змушує людину залишати зону дії

Active Denial System належить до зброї спрямованої енергії, але це не лазер і не вогнемет. Установка випромінює електромагнітні хвилі на частоті приблизно 95 гігагерців. Вони поглинаються у верхньому шарі шкіри завтовшки лише близько 0,4 міліметра, швидко підвищуючи його температуру та активуючи больові рецептори.

Американські військові порівнюють відчуття з потоком гарячого повітря, який раптово обпікає обличчя під час відкривання розігрітої духовки, тільки значно інтенсивнішим. Людина інстинктивно намагається відійти від променя, а після припинення опромінення сильне відчуття жару зазвичай минає. За оприлюдненими військовими характеристиками, окремі конфігурації ADS можуть діяти на відстані до приблизно одного кілометра.

На відміну від американського Morfius X-Rotor, про який раніше писав Мілітарі 24, ADS не призначена для виведення з ладу електроніки дронів. Morfius застосовує високоенергетичне мікрохвильове випромінювання проти техніки, тоді як ADS створювали для впливу на людей через нагрівання поверхні шкіри.

Чому нелетальна зброя все одно може травмувати

Пентагон позиціонує ADS як нелетальний засіб, призначений для стримування людей без застосування вогнепальної зброї. Проте термін "нелетальна" не означає, що обладнання абсолютно безпечне.

Під час лабораторної аварії 1999 року та навчань у 2007 році фіксували опіки після впливу установки. Американські медіа згадують ці інциденти на тлі планів передати ADS прикордонним службам. Ризики можуть зростати за тривалого опромінення або в ситуації, коли людина не здатна швидко покинути зону дії.

Для порівняння, українська лазерна система "Тризуб", про яку розповідав Мілітарі 24, розрахована на фізичне пошкодження повітряних цілей. ADS натомість має змінювати поведінку людини через біль. Обидві системи належать до ширшої категорії зброї спрямованої енергії, але їхня дія й призначення різні.

Чому ООН виступає проти використання таких систем поліцією

У додатку до доповіді спеціального доповідача ООН з питань катувань за 2023 рік міліметрову зброю, зокрема ADS, внесли до переліку обладнання, яке доповідач вважає неприйнятним для правоохоронного застосування. Серед причин названо сильний біль, ризик травм і можливість паніки серед людей, які не бачать і не чують джерела впливу.

Важливо розрізняти цей перелік та міжнародну юридично обов'язкову заборону: позиція спеціального доповідача ООН сама по собі не є договором, який автоматично забороняє ADS в усіх державах. Водночас правозахисні настанови ООН наголошують, що зброю спрямованої енергії, здатну спричинити серйозні травми, не слід використовувати у правоохоронній діяльності.

Що саме дозволив Пентагон

За даними CNN, меморандум передбачає передачу однієї установки ADS від військових до DHS на сім місяців, починаючи з вересня 2026 року. Керувати нею не повинні співробітники Міністерства оборони, а відповідальність за випробування та розробку процедур покладається на DHS. Після завершення цього періоду відомство може звернутися з новим запитом щодо використання системи під час прикордонних операцій.

У повідомленні не названо точних місць випробувань і не підтверджено, що ADS уже спрямовували на людей біля кордону. Представники американської прикордонної служби заявили, що постійно оцінюють нові технології, які можуть підвищити ефективність охорони кордону та зберегти життя.

Ідея використовувати ADS для контролю натовпу виникала у США й раніше. Систему навіть перевозили до Афганістану, але публічно підтвердженого бойового застосування не було. Головне питання сьогодні полягає не у технічній можливості викликати нестерпне відчуття жару, а в тому, чи сумісне застосування такого засобу проти цивільних із правовими нормами та вимогами безпеки.

Американські військові паралельно розробляють й інші системи, що використовують електроенергію для ураження цілей. Наприклад, Мілітарі 24 раніше розповідав про відновлення випробувань електромагнітної рейкової гармати США. Вона використовує електрику для розгону снаряда, а не випромінювання проти людини, тому її не можна плутати з ADS.