США захотіли гарматну ППО, яку вже активно використовують ЗСУ

Повітряні сили США розглядають можливість посилити свою протиповітряну оборону гарматними системами середнього калібру. Вашингтон уже оприлюднив вимоги до таких комплексів.

Про це пише Defence Express.

США хочуть посилити ППО гарматними системами

Повітряні сили США оприлюднили запит про інформацію (RFI), у якому вивчають наявні на ринку гарматні системи протиповітряної оборони середнього калібру. Йдеться про комплекси, здатні протидіяти широкому спектру повітряних загроз – від невеликих БпЛА до крилатих ракет.

Серед основних вимог американських військових – висока ймовірність перехоплення цілей, достатня дальність і висота ураження, великий боєкомплект та здатність працювати під час масованої атаки.

Окрему увагу США приділяють інтеграції таких систем із командуванням і управлінням (C2), сенсорами та іншими елементами протиповітряної оборони. Також комплекс має бути мобільним, швидко розгортатися та працювати в різних умовах.

Важливим критерієм є і вартість застосування. Гарматні системи можуть бути особливо корисними проти масових дешевих БпЛА, адже використання дорогих зенітних ракет для кожної такої цілі не завжди є економічно доцільним.

Україна вже тривалий час використовує гарматні зенітні комплекси для боротьби з російськими дронами та ракетами. Зокрема, українські військові застосовують такі системи, як Gepard, а нещодавно у Повітряних силах показали й німецький Skyranger 35.

Серед потенційних варіантів для американського ринку називають німецькі комплекси Rheinmetall Skynex та Skyranger. Обидві системи можуть встановлюватися на різні платформи та використовують гарматне озброєння для боротьби з повітряними цілями.

Водночас конкуренція може бути ширшою: у США Northrop Grumman розробила протидронову систему Raid Hunter із 50-міліметровою гарматою, а BAE Systems пропонує 40-міліметровий Tridon Mk 2.

Нагадаємо, українські розробники інтегрували дрони-перехоплювачі Sting на морську безпілотну платформу MV11. Спочатку її створювали як далекобійний транспортний майданчик з корисним навантаженням до 2200 кілограмів та автономністю до семи днів.