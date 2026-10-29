"Ключові проти балістики": США затримують постачання ракет PAC-3 для Patriot

Україна продовжує отримувати американські ракети для систем Patriot, однак із постачанням частини перехоплювачів виникли проблеми. Саме ці ракети мають особливе значення для захисту від російських балістичних ударів.

Про затримку повідомило поінформоване джерело в НАТО на умовах анонімності, пише Радіо Свобода.

Які ракети для Patriot затримують США?

За словами співрозмовника видання, Сполучені Штати затримують постачання Україні ракет PAC-3, призначених насамперед для перехоплення балістичних цілей.

Водночас старіші перехоплювачі PAC-2, які використовують переважно проти літаків і крилатих ракет, продовжують надходити в межах програми PURL.

Джерело в НАТО зазначило, що питання затримки PAC-3 нині обговорюють на високому політичному рівні. Однак коли постачання вдасться налагодити, наразі невідомо.

Чому виникли затримки з постачанням ракет?

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що США затримують передачу Україні ракет-перехоплювачів, які вже оплатили європейські партнери. За його словами, частина поставок у межах PURL очікує погодження міністра оборони США Піта Гегсета.

Коментуючи цю ситуацію, держсекретар США Марко Рубіо не виключив наявності затримок. Він пояснив, що Вашингтон має враховувати як зобов'язання перед союзниками, так і власні потреби в обороні.

Не було жодної свідомої політичної вказівки завдати шкоди Україні,

– запевнив Рубіо.

Водночас за оцінкою американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) від 27 липня 2026 року, запаси ракет PAC-3 у США скоротилися приблизно на дві третини – з понад 2300 до менш ніж 830 одиниць.

Скільки ракет Patriot потрібно Україні?

Зеленський раніше заявляв, що Україна розраховує приблизно на 150 американських ракет-перехоплювачів на рік. Водночас Росія може застосовувати проти України близько 150 балістичних ракет щомісяця.

Президент також зазначав, що Україна не є пріоритетним напрямком для США в розподілі ракет Patriot. За його словами, перевагу нині віддають Близькому Сходу.

У Єврокомісії 28 жовтня наголосили на необхідності якнайшвидшого постачання перехоплювачів Україні.

Це – надзвичайно важлива продукція, необхідна Україні для захисту. Саме тому термінове постачання цього обладнання є вкрай важливим,

– заявив речник Єврокомісії Тома Реньє.

У вересні Єврокомісія схвалила 6,1 мільярда євро на оборонні закупівлі для України. З цієї суми 3,2 мільярда євро передбачено на закупівлі за спеціальними винятками з правил ЄС, зокрема американських ракет PAC-3 для Patriot.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що передача ракет союзниками відбувається повільніше, ніж летять російські ракети, а будь-яка відправка обов'язково потребує погодження Вашингтона.