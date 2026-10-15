Українські дрони не можуть наздоганяти реактивні "Шахеди" через обмеження Starlink, – ЗМІ

Компанія SpaceX після звернення Генштабу та Міністерства оборони України забезпечила стабільну роботу Starlink на швидкості до 160 кілометрів на годину. Однак таке обмеження ускладнює боротьбу з російськими реактивними "Шахедами".

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на обізнаного співрозмовника із сектору Сил безпеки та оборони.

Як обмеження Starlink впливає на перехоплення "Шахедів"?

Після звернення Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України до компанії SpaceX вдалося забезпечити стабільну роботу Starlink на швидкості до 160 кілометрів на годину. Водночас це обмеження продовжує створювати проблеми для українських військових, які використовують дрони-перехоплювачі для боротьби з російськими реактивними безпілотниками.

За його словами, спочатку встановлений ліміт працював нестабільно, а допустима швидкість коливалася від 80 до 160 кілометрів на годину, зокрема на лінії фронту.

Міноборони та Генштаб звернулися до компанії зі скаргою, надали приклади, у SpaceX відповіли, що ситуацію виправлять, проте ліміт у 160 кілометрів за годину залишиться,

– розповіло джерело.

Співрозмовник наголосив, що обмеження швидкості Starlink негативно впливає на роботу українських дронів-перехоплювачів. Зокрема, апарати, які продемонстрували найвищу ефективність у знищенні російських реактивних безпілотників, за таких умов не зможуть наздоганяти цілі.

Водночас Україна працює над альтернативними рішеннями та продовжує переговори з компанією SpaceX.

Нагадаємо, 14 жовтня радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов вже попереджав, що обмеження Starlink можуть ускладнити боротьбу з російськими реактивними "Шахедами". Через перебої зі зв’язком українські дрони-перехоплювачі ризикують втратити один із важливих інструментів для знищення швидкісних повітряних цілей.

Starlink, зокрема військову версію Starshield, використовують для передавання телеметрії, відеосигналу та керування безпілотниками. Через обмеження швидкості приблизно до 160 кілометрів на годину під час польоту можуть виникати проблеми зі зв’язком, що ускладнює роботу операторів.

Раніше у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ повідомляли, що на Гуляйпільському напрямку зв’язок із безпілотниками міг зникати на 10 – 20 секунд уже за швидкості 110 – 120 кілометрів на годину. Через нестабільну роботу Starlink одному з підрозділів безпілотних систем довелося скасувати частину запланованих місій.