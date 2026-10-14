Обмеження швидкості Starlink можуть ускладнити роботу українських дронів-перехоплювачів, які знищують російські реактивні "Шахеди". Через втрату телеметрії, відеосигналу та каналу керування ЗСУ ризикують втратити один із важливих інструментів протидії швидкісним цілям.