Своє повідомлення польський дипломат опублікував у соціальній мережі Х, репостнувши публікацію ЗМІ про проблеми зі зв'язком на фронті.

Як відреагував Сікорський на обмеження роботи Starlink?

Ілоне Маску, великий босе, ти знову використовуєш свої продукти в політичних цілях? Як твої європейські клієнти, ми стежимо за тобою,

– написав Сікорський.

Нагадаємо, що саме Польща оплачує роботу Starlink в Україні. Цей сервіс має вирішальне значення для керування далекобійними дронами, які завдають ударів по російській логістиці на окупованих територіях півдня та сходу України.

Згадка про "великого боса" відсилає до гучної суперечки в соцмережах між Сікорським, Маском і державним секретарем США Марко Рубіо у 2025 році.

Тоді керівник Tesla та SpaceX сказав польському міністру: "Замовкни, маленька людино".

Конфлікт виник після заяви Маска про те, що вся лінія фронту України зруйнується, якщо він вимкне Starlink.

Пізніше бізнесмен заявив, що, попри незгоду з політикою щодо України, Starlink ніколи не відключатиме свої термінали. Маск також наголосив, що компанія не стала б цього робити чи використовувати сервіс як важіль тиску на Україну.

Довідка: У Німеччині затримали двох підозрюваних, які у вересні здійснили навмисний підпал на території об'єкта Starlink у польському Мазовецькому воєводстві. Ця станція забезпечує зв'язком частину Центральної та Східної Європи, зокрема Україну.

Що відомо про обмеження супутникового зв'язку

Вранці волонтер Сергій Стерненко повідомив, що вночі компанія SpaceX обмежила роботу терміналів для Сил оборони. За його словами, через це було зірвано низку важливих місій. Згодом цю інформацію підтвердив радник президента з технологічних питань Сергій Бескрестнов.

Проблеми почали фіксувати підрозділи 7-го корпусу ДШВ на Гуляйпільському напрямку. Йдеться про так званий військовий пакет Starshield, який раніше працював без лімітів на швидкість передачі даних.

Джерела 24 Каналу у Міністерстві оборони підтвердили наявність обмежень.

Збої виникають під час руху на швидкостях понад 160 кілометрів на годину. Це суттєво ускладнює логістичне забезпечення, роботу безпілотних систем та виконання завдань middle strike, тобто ударів по цілях у середній глибині.